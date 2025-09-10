В Казахстане по поручению Президента формируется комплексная цифровая экосистема, которая упрощает взаимодействие бизнеса с государством и внедряет цифровые решения на всех стадиях его деятельности, передает BAQ.KZ.

Одним из ключевых шагов стало создание платформы eGov Business. Сегодня на ней доступно более 33 госуслуг и сервисов, которыми уже воспользовались свыше 73 тыс. предпринимателей. Общее количество оказанных услуг превысило 3,58 млн. В июне была запущена desktop-версия приложения, а недавно вышла новая мобильная версия с обновлённым интерфейсом.

На базе портала создаётся маркетплейс услуг совместно с НПП "Атамекен". Он позволит отечественным производителям находить новые рынки сбыта.

Особое внимание уделяется цифровизации в институтах развития. Так, АО "Аграрная кредитная корпорация" запустило сервис онлайн-кредитования Smart-10, распространив его по всей филиальной сети, а также интегрировало свои сервисы более чем с 90 госбазами, что позволило отказаться от бумажных справок.

АО "КазАгроФинанс" внедрило инновационный сервис для лизинга сельхозтехники: решение по заявке можно получить всего за 10 минут. Система работает на базе искусственного интеллекта, который автоматически распознаёт документы.

Кроме того, компания использует систему онлайн-мониторинга лизинговой техники с применением ИИ, что позволило перейти от выездных проверок к дистанционному контролю.

Комплексные меры по цифровизации делают бизнес-процессы в Казахстане более прозрачными, быстрыми и доступными, отмечают в Министерстве национальной экономики.