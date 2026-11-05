От бывшего рынка до речной набережной: в Алматы меняют облик общественных пространств

Новые скверы вместо пустующих территорий, прогулочные зоны вместо непривлекательных участков улиц, а во дворах – современные детские и спортивные площадки. Жетысуский район Алматы постепенно меняет свой облик. Часть проектов уже завершена, остальные планируют реализовать до конца ноября.

О том, какие территории преобразились и что еще предстоит сделать, на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал аким района Курасбек Садибеков.

Одним из заметных обновлений стала улица Казыбаева. Здесь благоустроили участок протяженностью более километра и площадью 2,3 гектара. Вместо прежней территории теперь прогулочные зоны, новые зеленые насаждения и система автоматического полива. Всего высадили более 21 тысячи кустарников и свыше 60 крупномерных деревьев.

Преобразился и парк «Жетысу» площадью 3,6 гектара. Здесь обновили пешеходные дорожки, освещение и озеленение, установили систему автополива. Тем временем на улице Палладина продолжают приводить в порядок пешеходную зону и прилегающую территорию.

Еще одно пространство для отдыха появится на месте бывшего рынка «Рахат». Здесь за счет спонсорских средств строят новый сквер.

Не менее масштабные работы ведутся на набережной реки Карасу в микрорайоне Кемел. Ее протяженность превышает километр, а благоустройство уже вышло на завершающий этап.

Отдельное направление – проекты, которые предлагают сами жители. По программе «Бюджет народного участия» в районе реализуют 25 инициатив. 18 из них уже завершены, еще семь планируют закончить до конца ноября.

«В программе народного участия жители сами предлагают, какие пространства и площадки нужно обновить в их районе. Сейчас важно завершить оставшиеся проекты в срок и учесть потребности людей, которые будут пользоваться этими территориями каждый день», – отметил Курасбек Садибеков.

Обновление затронуло и дворы. Текущий ремонт охватил семь территорий, четыре из них уже готовы. Так, на улице Ратушного появились обновленные детские площадки и зоны отдыха, проведены работы по озеленению и установлена система автополива. На проспекте Рыскулова обустроили детскую площадку и футбольное поле.

Еще три двора благоустраивают в микрорайоне Кокжиек. В планах – обновить три детские площадки, два футбольных поля и спортивную зону.

Однако привести территории в порядок – только половина дела. Не менее важно сохранить результат. Поэтому в районе продолжают проводить субботники и экологические акции. С начала года состоялось более 46 таких мероприятий, к которым присоединились свыше 28 тысяч человек. За это время вывезли более 7,5 тысячи кубометров мусора.

Как подчеркнул аким района, благоустройство не заканчивается после открытия парка или ремонта двора: необходимо следить за чистотой, состоянием зеленых насаждений и общественных площадок.

Таким образом, в Жетысуском районе делают ставку не только на обновление отдельных улиц и дворов, но и на создание комфортной среды для повседневной жизни горожан.