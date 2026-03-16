От чего чаще всего умирают казахстанцы
Бюро национальной статистики опубликовало данные о структуре смертности населения.
Сегодня 2026, 18:57
108Фото: shutterstock
Основной причиной смерти в Казахстане остаются болезни системы кровообращения, передает BAQ.kz.
По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в Казахстане умерли 134,7 тысячи человек.
Наиболее распространенными причинами смертности остаются хронические заболевания.
В структуре смертности лидируют:
- болезни системы кровообращения - 22,5%
- болезни нервной системы - 17,8%
- новообразования - 10,4%
- болезни органов дыхания - 10,2%
- болезни органов пищеварения - 8,1%
- несчастные случаи, травмы и отравления - 7,2%
Отдельное внимание уделяется детской смертности.
В 2025 году в возрасте до пяти лет умерли 2715 детей, а в возрасте до одного года - 1992 младенца.
Коэффициент младенческой смертности составил 5,85 случая на тысячу живорождений.
