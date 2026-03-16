Основной причиной смерти в Казахстане остаются болезни системы кровообращения, передает BAQ.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в Казахстане умерли 134,7 тысячи человек.

Наиболее распространенными причинами смертности остаются хронические заболевания.

В структуре смертности лидируют:

болезни системы кровообращения - 22,5%

болезни нервной системы - 17,8%

новообразования - 10,4%

болезни органов дыхания - 10,2%

болезни органов пищеварения - 8,1%

несчастные случаи, травмы и отравления - 7,2%

Отдельное внимание уделяется детской смертности.

В 2025 году в возрасте до пяти лет умерли 2715 детей, а в возрасте до одного года - 1992 младенца.

Коэффициент младенческой смертности составил 5,85 случая на тысячу живорождений.