От чего зависит размер минимальной зарплаты, рассказали в Сенате
Вопрос МЗП напрямую зависит от доходной части бюджета.
В кулуарах Сената заместитель Премьер-Министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал вопросы, связанные с минимальной заработной платой в Казахстане, передаёт BAQ.KZ
По его словам, вопрос размера МЗП напрямую зависит от доходной части бюджета и реализации налоговой реформы.
"Нужно разобраться с методикой расчета МЗП, потому что у нас есть средняя и медианная заработная плата. Некоторые считают, что минимальная зарплата должна составлять порядка 45–50% от медианной. Все подходы нужно определить заранее и закрепить на плановой основе", — пояснил Жумангарин.
Министр подчеркнул, что прежде чем принимать окончательные решения, необходимо провести фискальную консолидацию - увеличить доходы бюджета и сократить непродуктивные расходы.
"Сегодня премьер-министр уже говорил об этом. Мы посмотрим, как будет имплементироваться налоговая и бюджетная реформа в первом полугодии 2026 года. Именно в этот период будем работать над бюджетом на 2027–2029 годы, и тогда же будет рассматриваться вопрос МЗП", — добавил он.
