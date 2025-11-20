  • 20 Ноября, 15:04

От чего зависит размер минимальной зарплаты, рассказали в Сенате

В кулуарах Сената заместитель Премьер-Министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал вопросы, связанные с минимальной заработной платой в Казахстане, передаёт BAQ.KZ

По его словам, вопрос размера МЗП напрямую зависит от доходной части бюджета и реализации налоговой реформы.

"Нужно разобраться с методикой расчета МЗП, потому что у нас есть средняя и медианная заработная плата. Некоторые считают, что минимальная зарплата должна составлять порядка 45–50% от медианной. Все подходы нужно определить заранее и закрепить на плановой основе", — пояснил Жумангарин.

Министр подчеркнул, что прежде чем принимать окончательные решения, необходимо провести фискальную консолидацию - увеличить доходы бюджета и сократить непродуктивные расходы.

"Сегодня премьер-министр уже говорил об этом. Мы посмотрим, как будет имплементироваться налоговая и бюджетная реформа в первом полугодии 2026 года. Именно в этот период будем работать над бюджетом на 2027–2029 годы, и тогда же будет рассматриваться вопрос МЗП", — добавил он.

