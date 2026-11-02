От честного труда до заботы о стране: как в Казахстане формируют новые общественные ценности

В Казахстане продолжается реализация государственных инициатив «Адал азамат», «Закон и порядок» и «Таза Қазақстан», направленных на формирование гражданской ответственности, укрепление правовой культуры и бережного отношения к окружающей среде. Как эти принципы воплощаются в конкретных проектах и какую роль в развитии страны играет личная ответственность каждого гражданина – в материале BAQ.KZ.

Вопрос формирования новой общественной этики остается одним из приоритетных направлений государственной политики Казахстана. В основе этой работы – честность, справедливость, уважение к закону, добросовестный труд и ответственность перед обществом.

28 октября в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил важность утверждения в обществе принципа «Закон и порядок». В числе ключевых задач также названы повышение качества жизни, модернизация социальной инфраструктуры и дальнейшее развитие страны.

Продвижение общенациональных ценностей ведется на государственном уровне. Так, 14 октября Глава государства заслушал отчет Вице-Президента Ерлана Карина, который представил информацию о реализации проекта «Таза Қазақстан», продвижении принципа «Закон и порядок», формировании новой общественной этики и внедрении единой программы воспитания «Адал азамат».

Все три направления закреплены в документе об основных принципах, ценностях и направлениях внутренней политики Республики Казахстан. Они предусматривают последовательное развитие общества, основанного на законности, взаимном уважении и личной ответственности граждан.

«Адал азамат»: воспитание честного и ответственного поколения

Одним из основных инструментов формирования новых общественных ценностей стала единая программа воспитания «Адал азамат» – «Честный гражданин».

Ее главная цель – воспитание образованных, трудолюбивых и патриотичных молодых людей, уважающих закон, общество и свою страну.

В 2026–2027 учебном году программа реализуется в организациях образования Казахстана. Особое внимание уделяется взаимодействию педагогов, родителей и государственных органов.

В частности, для учащихся пятых–седьмых классов предусмотрен курс «Основы Конституции», а для восьмых–одиннадцатых классов – «Закон и порядок». Также в образовательной работе предусмотрены занятия по личной безопасности.

Осенью этого года в школах страны прошли родительские собрания, посвященные вопросам воспитания, безопасности детей и формирования правовой культуры. К участию привлекались представители полиции, здравоохранения, органов по чрезвычайным ситуациям и других государственных структур.

В центре обсуждения оказались профилактика правонарушений, цифровая безопасность, психологическое благополучие учащихся и ответственность родителей за воспитание детей.

Таким образом, программа объединяет усилия семьи, школы и общества вокруг общих ценностей, которые должны стать ориентиром для подрастающего поколения.

«Закон и порядок»: от общественной безопасности до честного бизнеса

Принцип «Закон и порядок» постепенно находит отражение в самых разных сферах жизни – от профилактики подростковой преступности до развития ответственного предпринимательства.

30 октября в Астане наградили победителей конкурса «Адал кәсіпкер», организованного совместно Палатой предпринимателей столицы и городским Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства.

Конкурс направлен на популяризацию законности, деловой этики и социальной ответственности бизнеса.

Еще один пример – акция «Антивандал», которая прошла в столице. По информации акимата Астаны от 30 октября, в городе закрасили более 360 незаконных граффити и надписей, в том числе содержащих рекламу наркотиков. К работе присоединились студенты и волонтеры.

В Мангистауской области 29 октября на аппаратном совещании под председательством акима региона обсудили защиту прав детей и профилактику правонарушений среди подростков. Отдельное внимание уделили обеспечению безопасности несовершеннолетних.

Подобные мероприятия показывают, как принцип законности реализуется через конкретные действия государственных органов, предпринимателей и самих граждан.

«Таза Қазақстан»: личный вклад в чистоту страны

Общенациональная экологическая инициатива «Таза Қазақстан» продолжает объединять казахстанцев вокруг вопросов благоустройства, сохранения природы и развития экологической культуры.

Масштаб акции можно оценить на примере столицы. По данным акимата Астаны, 3 октября в общегородских мероприятиях по санитарной очистке, озеленению и благоустройству приняли участие около 173 тысяч жителей. К ним присоединились более 2 400 предприятий, организаций и учреждений.

Экологическая работа продолжается и в образовательных учреждениях.

30 октября Министерство науки и высшего образования сообщило об итогах экологической недели в Abai University. В мероприятиях, организованных в рамках инициативы «Таза Қазақстан», участвовали около 10 тысяч студентов.

Молодые люди занимались благоустройством, уборкой территорий и другими экологическими инициативами. Подобные мероприятия в университете планируется проводить на системной основе в течение года.

Вместе с тем экологическая ответственность предполагает и соблюдение установленных правил.

Так, по данным полиции Северо-Казахстанской области от 30 октября, с начала года в регионе выявлено 13 777 нарушений правил благоустройства. Основной мерой реагирования стали предупреждения. За повторные нарушения предусмотрены штрафные санкции.

Эти примеры свидетельствуют о том, что экологическая культура включает как добровольное участие в общественных инициативах, так и соблюдение требований законодательства.

Личная ответственность – основа развития общества

Объединяющим элементом трех государственных инициатив становится идея личной ответственности каждого казахстанца.

«Адал азамат» формирует ценности честного труда, патриотизма и добропорядочности. Принцип «Закон и порядок» направлен на укрепление законности и уважения к правам окружающих. «Таза Қазақстан» развивает культуру бережного отношения к природе и общественному пространству.

На практике эти ценности проявляются в повседневных поступках: соблюдении закона, добросовестном выполнении профессиональных обязанностей, участии в общественной жизни, воспитании детей и заботе о своем городе или селе.

При этом важную роль играет и ответственность государственных институтов – обеспечение безопасности, защита прав граждан, создание условий для качественного образования и комфортной жизни.

Реализация инициатив продолжается в регионах страны. Насколько устойчивыми окажутся результаты этой работы, во многом будет зависеть от того, станут ли провозглашенные ценности привычной нормой поведения и насколько последовательно они будут поддерживаться на практике.