От Chevron до Amazon: корпорации США обсудили перспективы сотрудничества с Казахстаном
Казахстан остаётся ключевым партнёром США в Центральной Азии.
В Нью-Йорке Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом и главным исполнительным директором Торговой палаты США Сюзанн Кларк, передает BAQ.KZ. В ходе беседы стороны обсудили перспективы налаживания долгосрочного сотрудничества и расширения двустороннего товарооборота.
Президент Казахстана отметил успешные итоги недавней торгово-инвестиционной миссии США высокого уровня в Астану, подчеркнув, что Казахстан является ключевым партнером Соединенных Штатов в Центральной Азии. Он также дал высокую оценку содержательному диалогу с президентом Дональдом Трампом и встречам с министром торговли Говардом Латником и руководителями ведущих американских компаний. В свою очередь Сюзанн Кларк подчеркнула наличие значительного потенциала для расширения экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.
Ранее на заседании Круглого стола с участием представителей американского бизнеса выступили президент Торговой палаты США Сюзанн Кларк, председатель совета директоров Chevron Майкл Уирт, заместитель министра торговли США Уильям Киммит, вице-президент NVIDIA по глобальным инициативам в сфере искусственного интеллекта Калиста Рэдмонд, глобальный председатель совета директоров Boston Consulting Group Ричард Лессер, президент ExxonMobil Upstream Company Дэн Амман, представители Boeing, Visa, Mastercard, Amazon, Shell, Honeywell, OpenAI и других компаний.
