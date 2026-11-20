Иногда ребёнку нужна не новая семья навсегда, а просто дом, где его примут и позаботятся о нём, пока родители переживают трудные времена. Где утром накормят завтраком, помогут собраться в школу и вечером встретят за семейным столом. Именно такую возможность хотят дать детям, временно оставшимся без родительской заботы.

В области Абай появилась первая семья, готовая взять на себя эту ответственность. Супруги из Урджарского района уже имеют опыт воспитания приёмных детей, но теперь им предстоит освоить новую роль – профессиональных приёмных родителей. Почему желающих немного, хотя государство предусматривает оплату их труда, и как устроена новая система, корреспондент BAQ.KZ узнал у руководителя семейского «Дома мамы» Айнагуль Нуртазиной.

Без права выбора

В Казахстане институт профессиональной приёмной семьи действует с 1 июля 2025 года.

Её главная особенность в том, что ребёнок может попасть в неё напрямую, минуя детский дом. И это не только дети, которых некому усыновить или взять под опеку. Это могут быть мальчики и девочки, чьи родители временно не способны заботиться о них из–за болезни, несчастного случая или других жизненных обстоятельств. Пока взрослые решают свои проблемы, ребёнку не придётся переезжать в государственное учреждение и привыкать к совершенно незнакомой обстановке.

В области Абай первой такой семьёй стала пара из Урджарского района. У супругов уже есть опыт патронатного воспитания, собственные дети и хозяйство. Женщине 52 года, её зовут Елена Ковтун. Мужчине – 62. С этой семьёй познакомилась руководитель представительства Национального агентства по усыновлению общественного фонда «Ана Үйі» («Дом мамы») в Семее Айнагуль Нуртазина.

По её словам, кандидаты понимают, что профессиональное приёмное родительство – не просто возможность получить дополнительный доход, а ежедневная работа, которая требует эмоциональной устойчивости и готовности к самым разным ситуациям.

«У этой семьи уже есть опыт, они понимают, что такое приёмное родительство. Но самое главное – профессиональная приёмная семья не может выбирать ребёнка. Сегодня к ним могут привести одного, завтра другого. Это могут быть дети разного возраста, с разными потребностями, в том числе нуждающиеся в особом уходе. Семья должна быть готова принять ребёнка в любое время – днём, ночью, в выходные и праздники», – рассказывает Айнагуль Нуртазина.

Пока в регионе только одна такая семья. У этих людей собственное крестьянское хозяйство, они всю свою жизнь прожили на селе. Их дело стало большой школой жизни и для своих и патронатных детей.

Однако в целом желающих поднять груз ответственности профессиональной приёмной семьи гораздо меньше, чем рассчитывали организаторы проекта. Государство предусмотрело для профессиональных родителей оплату труда и средства на содержание детей, но готовность принять чужого ребёнка без возможности заранее познакомиться с ним и выбрать его – решение, на которое способен далеко не каждый.

Четыре тысячи детей, которым нужен дом

По данным, представленным в рамках проекта Национального агентства по усыновлению, в Казахстане около четырёх тысяч детей находятся в интернатных учреждениях и ждут семейного устройства. Значительную часть составляют подростки, дети с особенностями здоровья, а также братья и сёстры, которых важно не разлучать.

По данным республиканской статистики, сейчас в 117 организациях для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются порядка 3,8 тысячи детей.

В области Абай в государственных учреждениях находится 181 ребёнок.

За этими цифрами скрыты совершенно разные истории. У одних детей нет родителей, у других взрослые временно не могут выполнять свои обязанности. Кто–то оказался в сложной семейной ситуации, кто–то потерял близких. Но далеко не каждый ребёнок, попавший в социальное учреждение, нуждается в постоянном устройстве вне родной семьи.

Иногда достаточно, чтобы рядом оказался взрослый, который сможет позаботиться о нём несколько дней, недель или месяцев.

«Например, с родителями что–то случилось: они попали в аварию, заболели или по каким–то причинам временно не могут заботиться о детях. Ребёнка нужно куда–то определить. Мы хотим, чтобы его не увозили из родного района в социальное учреждение в Семее, чтобы он не испытывал дополнительного стресса. Лучше, если он поживёт в семье, где есть дастархан, кровать, подушка. Утром его оденут, накормят и отведут в школу», – объясняет Айнагуль Нуртазина.

По её мнению, особенно важно развивать такие семьи в отдалённых районах области. Если ребёнок может остаться в знакомой местности, ему не придётся менять школу, расставаться с друзьями и терять связь с родственниками.

Профессиональная приёмная семья – временное устройство, а не усыновление. Государство заключает с ней договор, а взрослые берут на себя обязанности по воспитанию и содержанию ребёнка. В одной семье одновременно могут находиться не более четырёх детей.

Время пребывания может быть разным

Предусмотрено три формата такого устройства. Экстренное размещение рассчитано максимум на 72 часа. За это время специалисты должны найти родителей или родственников ребёнка и определить дальнейшие действия. Краткосрочное пребывание может продолжаться до шести месяцев: за этот период устанавливают правовой статус ребёнка и решают вопрос о его возвращении в кровную семью, усыновлении, опеке, попечительстве или другой форме семейного устройства.

Если передать ребёнка на усыновление, под опеку или в другую семью невозможно, он может оставаться в профессиональной приёмной семье до совершеннолетия.

При этом временное устройство не означает, что специалисты перестают заниматься его родителями. Напротив, одна из главных задач проекта – по возможности сохранить кровную семью и помочь ей восстановиться. Для этого могут потребоваться психологическая, педагогическая, медицинская, юридическая и материальная поддержка.

Важно также сохранить отношения ребёнка с братьями и сёстрами, родственниками и ближайшим окружением, не менять место учёбы, культуру и привычную языковую среду.

Работа, к которой нельзя подготовиться за один день

Профессиональное приёмное родительство предполагает специальную подготовку. Кандидаты проходят школу приёмных родителей, где изучают особенности поведения детей, переживших травматичный опыт, учатся выстраивать отношения и справляться с возможными трудностями адаптации.

«Мы учим родителей не для того, чтобы они просто получили сертификат. Наша задача – чтобы ребёнка потом не вернули. Когда ребёнок приходит в семью, он сначала может вести себя одним образом. Но проходит время, начинается так называемая распаковка, и он показывает себя настоящего. Иногда взрослые оказываются не готовы к этому», – отметила важные моменты проекта наша собеседница.

Айнагуль вспоминает случай, когда её знакомая медсестра захотела принять двух девочек. Женщина взяла их на гостевые выходные, чтобы познакомиться поближе. За эти несколько дней дети проявили себя так, что потенциальная приёмная мама решила отказаться от дальнейшего устройства.

Это не повод осуждать взрослого, считает руководитель «Дома мамы». Гораздо лучше, когда человек понимает свои возможности до того, как ребёнок окончательно переедет в его дом.

Бывает и так, что кандидаты начинают обучение, но в процессе осознают, что не готовы. И это тоже результат подготовки: школа помогает избежать решений, которые впоследствии могут стать болезненными для ребёнка.

Раньше обучение проводилось преимущественно онлайн, сейчас агентство переходит к очному формату. Родители должны усвоить теорию, проиграть различные ситуации в ролевых упражнениях, научиться реагировать на сложное поведение, понимать причины детских поступков.

Пропускать занятия нельзя: если кандидат не проходит программу полностью, обучение придётся начинать заново. Сертификат выдаётся однократно.

Для профессиональных приёмных родителей предусмотрена отдельная подготовка – программа дополнена ещё пятью занятиями.

Требования к кандидатам включают отсутствие судимости и серьёзных заболеваний, психологическую устойчивость и готовность выполнять обязанности по воспитанию детей. В числе тех, кто может претендовать на такую роль – супружеские пары старше 30 лет и не достигшие пенсионного возраста, прошедшие психологическую подготовку, а также специалисты с опытом работы в интернатных учреждениях.

По условиям проекта, профессиональным приёмным родителям предусмотрена заработная плата в размере 70 МРП каждому из супругов, это больше 300 тысяч тенге, а также отдельные выплаты на содержание ребёнка.

Договор с профессиональной семьёй заключается с последующей ежегодной пролонгацией. При этом зарплата выплачивается с момента начала действия договора независимо от того, находится ли в данный момент ребёнок в доме.

Чтобы родители не столкнулись с эмоциональным выгоранием, семья должна получать постоянную поддержку от социальных служб, органов образования и здравоохранения, центров поддержки семьи и других межведомственных организаций.

«Нельзя просто привести ребёнка в семью и сказать: теперь вы сами справляйтесь. Должна быть коллективная помощь. Профессиональные родители тоже люди, у них может наступить выгорание. Поэтому все службы должны быть рядом, помогать, поддерживать. Думаю, как и детским домам, таким семьям люди смогут помогать игрушками, продуктами и всем необходимым», – говорит руководитель семейского «Дома мамы».

«Это же мой ребёнок. Просто потерялся»

О том, почему ребёнку важно расти в семье, Айнагуль Нуртазина знает не только по работе. Она с мужем воспитывает двоих приёмных детей.

Дом мамы в Семее открылся в 2015 году и тогда Айнагуль предложили возглавить его, объяснив, что здесь она должна быть для подопечных одновременно мамой, сестрой, а иногда даже свекровью. За почти одиннадцать лет через её руки прошли около 400 женщин. Всего за это время в Доме мамы жили 375 женщин.

Сюда приходят будущие и молодые мамы, которым некуда идти, не на кого опереться и порой просто не на что купить хлеб. Иногда женщина оказывается в настолько тяжёлом положении, что начинает думать об отказе от ребёнка.

Задача Дома мамы – сохранить семью, не дать матери остаться один на один с кризисом и помочь ей встать на ноги. Здесь восстанавливают документы, помогают поступить в колледж, найти работу, наладить отношения с родственниками, добиваются выплаты алиментов и при необходимости сопровождают судебные процессы.

«Когда у женщины нет опоры, когда она не знает, на что купить хлеба, она может очень быстро сломаться. Наша задача – не осуждать её, а помочь. Иногда женщины первые дни рассказывают о себе совсем другую историю, потому что боятся осуждения. Потом постепенно всё выясняется. И начинаешь разбираться: документы восстановить, ребёнка устроить, помочь с учёбой, найти решение», – рассказывает Айнагуль Нуртазина.

Особенно уязвимы несовершеннолетние матери. Однажды в Дом мамы поступила 15–летняя девушка с младенцем на руках. Она оставалась здесь до 18 лет. За это время сотрудники помогли ей подготовиться к самостоятельной жизни, получить образование и сохранить ребёнка.

Недавно девушка снова написала Айнагуль. Рассказала, что ей тяжело жить в прежнем окружении родного села: люди смотрят на неё косо, напоминают о прошлом. Айнагуль предложила помочь с жильём, когда ребёнок достигнет возраста, позволяющего оформить его в детский сад.

«Когда кровные люди бросают или предают, это очень больно. Такие девушки часто думают, что опозорили семью и больше никому не нужны. Они живут с этим ощущением. Мы стараемся помочь им снова поверить в себя, наладить отношения с близкими, социализироваться. Не осуждаем, а помогаем», – говорит она.

Семья не только для удобных случаев

За десять лет работы Национального агентства по усыновлению общественного фонда «Ана Үйі» 2 273 ребёнка в Казахстане обрели семьи. Всего 1 536 казахстанских семей приняли детей под опеку, патронат или усыновление. Консультации по вопросам семейного устройства получили более 24 тысяч человек, а школу приёмных родителей окончили 7 274 человека.

По мнению экспертов, профессиональная приёмная семья не должна становиться единственным ответом на проблему сиротства. Это часть системы, в которой важны и профилактика социального сиротства, и помощь кровным родителям, и поиск постоянной семьи для каждого ребёнка.

В международной практике профессиональные приёмные семьи рассматриваются как альтернатива интернатным учреждениям. Средняя продолжительность пребывания ребёнка в такой семье, согласно материалам проекта, составляет около 13,5 месяца. За это время специалисты могут определить дальнейшую судьбу ребёнка, а главное – не лишать его семейного окружения на период решения взрослых проблем.

Первой в Казахстане эту инициативу начала реализовывать Акмолинская область в рамках дорожной карты «Бақытты отбасы». Теперь такая практика постепенно распространяется и на другие регионы.

«Для области Абай появление первой профессиональной приёмной семьи – небольшой, но важный результат. Главная задача, чтобы каждый ребёнок нашего региона, оставшийся без попечения родителей, мог расти в семье. Эти годы показали, что общество готово принимать детей. Теперь мы должны подготовить взрослых так, чтобы решение было осознанным, а адаптация прошла спокойно для ребёнка и семьи», – говорит Айнагуль Нуртазина.

В данное время семейная пара из Урджарского района области Абай готовится к новому статусу профессиональной приёмной семьи. Им предстоит пройти несколько дополнительных уроков в школе приёмных родителей и подписать договор. Под аатронатным крылом этой пары выросли и воспитаны несколько приёмных детей.