От детского сада до пенсии: как сегодня работает система социальной поддержки в Казахстане

За последние годы в Казахстане сформировалась одна из крупнейших систем социальной поддержки в Центральной Азии. Сегодня она охватывает практически все этапы жизни человека: от рождения ребенка и получения дошкольного образования до пенсионного обеспечения. Государственная помощь включает бесплатную медицинскую помощь, пособия семьям с детьми, поддержку людей с инвалидностью, адресную помощь малообеспеченным гражданам, образовательные гранты, программы для молодых ученых и социальные выплаты пенсионерам.

Масштаб этой системы измеряется миллионами получателей. Пенсионные выплаты получают более 2,5 миллиона человек, пособиями охвачены свыше 630 тысяч многодетных семей, поддержку по инвалидности получают более 544 тысяч граждан, а образовательными программами и грантами ежегодно пользуются десятки тысяч молодых казахстанцев.

Поддержка семей начинается с рождения ребенка

Одним из ключевых направлений социальной политики остается поддержка семей с детьми. Государственная помощь начинается уже с момента рождения ребенка.

Сегодня при рождении первого, второго или третьего ребенка выплачивается единовременное пособие в размере 164 350 тенге. За рождение четвертого и последующих детей предусмотрена выплата в размере 272 475 тенге.

Для работающих женщин действует система социальных выплат по беременности и родам. Размер выплаты зависит от официального дохода за последние 12 месяцев. По данным на май 2026 года средний размер такой выплаты достиг 1,2 миллиона тенге.

После рождения ребенка работающие родители также получают выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Средний размер такой выплаты составляет более 86 тысяч тенге в месяц.

Особое внимание уделяется многодетным семьям. Независимо от уровня доходов семьи получают ежемесячные государственные пособия. Размер выплат зависит от количества детей и достигает более 121 тысячи тенге для семей, воспитывающих семь и более детей. Сегодня такими пособиями охвачены более 630 тысяч многодетных семей по всей стране.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Размер ежемесячного пособия составляет 81 871 тенге.

Бесплатная медицина и развитие здравоохранения

Социальная политика Казахстана включает не только денежные выплаты, но и обеспечение доступа к медицинской помощи.

Сегодня гражданам доступны услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования. За счет государства финансируются консультации врачей, диагностика, лечение хронических заболеваний, высокотехнологичные операции, трансплантация органов и лечение онкологических заболеваний.

Особое внимание уделяется развитию высокотехнологичной медицины. Ежегодно около 1,5 тысячи новорожденных с тяжелыми врожденными патологиями получают оперативное лечение. В стране проводится около двух тысяч операций на открытом сердце детям с врожденными пороками сердца.

Расширяется и лекарственное обеспечение. Если в 2018 году бесплатными лекарствами обеспечивались 1,9 миллиона человек, то сегодня этот показатель достиг 3,4 миллиона граждан.

Одновременно модернизируется медицинская инфраструктура. За последние семь лет в стране построено более 1250 объектов здравоохранения. Только в рамках программы модернизации сельского здравоохранения было возведено 655 медицинских объектов, благодаря чему около миллиона сельских жителей получили возможность получать медицинскую помощь рядом с местом проживания.

Поддержка людей с инвалидностью

Одним из наиболее масштабных направлений социальной политики остается поддержка людей с инвалидностью.

С 2022 года в стране внедрен заочный формат установления инвалидности. Это позволило значительно сократить количество личных посещений медико-социальной экспертизы. Сегодня более 45 процентов освидетельствований проводится дистанционно.

С начала 2026 года размеры государственных пособий по инвалидности были увеличены на 10 процентов. Размер выплат достигает 200 тысяч тенге для лиц с инвалидностью первой группы, 154 тысяч тенге для второй группы и 117 тысяч тенге для третьей группы.

Получателями пособий сегодня являются более 544 тысяч человек.

Параллельно развивается система реабилитации. Через Портал социальных услуг граждане могут самостоятельно выбирать технические средства реабилитации, услуги индивидуальных помощников, сурдопереводчиков и санаторно-курортное лечение.

В настоящее время техническими средствами реабилитации обеспечены более 187 тысяч человек. Свыше 25 тысяч граждан пользуются услугами индивидуальных помощников, около восьми тысяч получают услуги жестового языка, более 44 тысяч человек проходят санаторно-курортное лечение.

Адресная помощь и поддержка граждан в трудной жизненной ситуации

Для семей с низкими доходами действует система адресной социальной помощи.

По состоянию на 1 мая 2026 года такую поддержку получили 34,5 тысячи семей, или около 186 тысяч человек. Общий объем выплат составил 10,6 миллиарда тенге.

При этом государство делает акцент не только на финансовой помощи. Для трудоспособных граждан предусмотрены программы профессионального обучения, содействия занятости, поддержки предпринимательства и трудоустройства.

Отдельно развивается система специальных социальных услуг для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о пожилых людях, людях с инвалидностью, детях с особыми потребностями, жертвах бытового насилия, лицах без определенного места жительства и других категориях населения.

Сегодня такие услуги оказывают 649 лицензированных организаций по всей стране. Поддержкой охвачены почти 104 тысячи человек.

От детского сада до современной школы

Одним из крупнейших направлений государственных инвестиций остается образование.

С 2020 года в Казахстане построено более 1200 школ, благодаря чему создано свыше миллиона новых ученических мест. Это позволило сократить количество трехсменных школ в четыре раза.

В ближайшие годы модернизацию пройдут 1300 школ, из которых более 800 расположены в сельской местности. Уже обновлены сотни учебных заведений, включая кабинеты, столовые, спортивные залы и инженерную инфраструктуру.

Активно развивается и дошкольное образование. Сегодня в стране работают более 12 тысяч детских садов, которые посещают свыше миллиона детей.

Одним из наиболее заметных нововведений стала система ваучерного финансирования детских садов. Благодаря новому механизму очередь в дошкольные учреждения сократилась почти в девять раз — со 160 тысяч до 18 тысяч детей.

За последние три года в стране дополнительно создано 223 тысячи новых мест в детских садах.

Больше грантов и возможностей для молодежи

Государство продолжает расширять доступ молодежи к высшему образованию.

Если пять лет назад количество образовательных грантов составляло около 65 тысяч, то сегодня оно превышает 93 тысячи. Это позволило значительно увеличить число студентов, обучающихся за счет государства.

Одновременно выросли размеры стипендий. По сравнению с 2020 годом выплаты студентам бакалавриата увеличились в два раза, а для будущих педагогов достигли 84 тысяч тенге в месяц.

Для решения жилищного вопроса студентов строятся новые общежития. Только в 2025 году было введено 30 общежитий более чем на 10 тысяч мест.

Особую роль продолжает играть международная программа «Болашак». За последние три года обучение в ведущих зарубежных университетах прошли почти тысяча казахстанцев, еще более 340 специалистов получили возможность пройти профессиональные стажировки за рубежом.

Государство инвестирует в науку

В последние годы заметно усилилась поддержка молодых ученых.

На подготовку докторантов ежегодно выделяются тысячи образовательных грантов. Продолжает работать программа «Жас ғалым», в рамках которой молодые исследователи получают финансирование на реализацию научных проектов.

С 2021 года более 1500 казахстанских ученых прошли зарубежные научные стажировки в ведущих университетах и исследовательских центрах мира.

Отдельное внимание уделяется жилищной поддержке научного сообщества. На сегодняшний день жильем обеспечены 722 молодых ученых, часть из которых получила возможность приобрести собственные квартиры через специальные государственные программы.

Поддержка старшего поколения

Завершающим элементом социальной системы остается пенсионное обеспечение.

Сегодня пенсионные выплаты получают более 2,5 миллиона казахстанцев. Система включает базовую, солидарную и накопительную пенсии, а размеры выплат ежегодно индексируются с учетом уровня инфляции и социальных показателей.

Кроме того, специальные государственные пособия получают ветераны, труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий, и другие категории граждан.

Социальная система, которая сопровождает человека всю жизнь

Сегодня система социальной поддержки Казахстана представляет собой комплекс взаимосвязанных мер, охватывающих практически все этапы жизни человека. Государство финансирует медицинскую помощь, поддерживает семьи с детьми, помогает людям с инвалидностью, развивает образование и науку, обеспечивает адресную помощь нуждающимся и гарантирует пенсионное обеспечение.

В общей сложности миллионы граждан ежегодно получают различные виды поддержки. При этом государственная политика постепенно смещается от исключительно денежных выплат к созданию условий для повышения качества жизни, получения образования, профессионального развития и социальной интеграции граждан.