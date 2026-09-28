От дипфейков до «легких денег»: в Казахстане обновили уроки безопасности для детей

В детских садах, школах и колледжах Казахстана обновили уроки личной безопасности. Теперь детям и подросткам будут рассказывать не только о поведении с незнакомцами и действиях при пожаре, но и о дипфейках, кибербуллинге, дропперстве, мошенничестве и опасностях искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

В программу вошли более 140 тем, связанных с рисками в повседневной жизни и цифровой среде.

Новые материалы разработало Министерство просвещения совместно с ЮНИСЕФ и профильными государственными органами.

Программа охватывает личную и цифровую безопасность, профилактику правонарушений и мошенничества, действия при чрезвычайных ситуациях и вопросы сохранения здоровья.

Что будут изучать дети разного возраста

Для дошкольников подготовили темы о безопасном поведении с незнакомцами, обращении за помощью и действиях в случае, если ребенок потерялся.

В начальной школе детям будут объяснять, что такое личные границы, как вести себя в интернете, распознавать подозрительные ссылки, действовать при пожаре и эвакуации.

Подростки будут разбирать буллинг и кибербуллинг, интернет-мошенничество, защиту персональных данных, фейковые новости, дипфейки и безопасное применение искусственного интеллекта.

В программу вошли и ситуации, связанные с давлением, шантажом, вымогательством и преследованием.

Старшеклассникам расскажут о дропперстве и вербовке

Старшеклассники и студенты колледжей будут разбирать дропперство, схемы «легких денег», финансовое и трудовое мошенничество.

Отдельные темы посвящены опасным онлайн-знакомствам, грумингу, сталкингу, манипуляциям, вербовке и рискам вовлечения в противоправную деятельность.

Уроки проходят раз в неделю и занимают 10 минут в рамках классного или кураторского часа.

Основной упор сделан на практические ситуации. Дети будут разбирать реальные примеры, учиться распознавать угрозу, защищать себя и понимать, к кому обращаться за помощью.