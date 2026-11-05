От дипломатии до инвестиций: что связывает Казахстан и Иорданию

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Высокого гостя встретил Президент Касым-Жомарт Токаев. Подробнее - в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Церемония прошла в резиденции Главы государства в Астане. В торжественном зале был выстроен почетный караул, участие в мероприятии приняли представители официальных делегаций двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн прошли вдоль строя военнослужащих почетного караула. Во время церемонии прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании в исполнении Президентского оркестра.

Официальный визит короля Иордании проходит 5–6 ноября по приглашению Касым-Жомарта Токаева. В центре внимания переговоров – развитие торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Что связывает Казахстан и Иорданию

Дипломатические отношения между Казахстаном и Иорданией были установлены в 1993 году. За это время страны наладили политический диалог и расширили взаимодействие в различных сферах.

Нынешняя встреча лидеров далеко не первая. В феврале 2025 года Касым-Жомарт Токаев посетил Иорданию с официальным визитом. В Аммане его встретили король Абдалла II бен аль-Хусейн и наследный принц Аль-Хусейн. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, в котором обозначили перспективы сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, транспорте, образовании и туризме.

Уже в августе того же года король Иордании прибыл с ответным официальным визитом в Казахстан. Тогда лидеры провели переговоры в Акорде, приняли участие в казахско-иорданском бизнес-форуме, посетили Международный финансовый центр «Астана» и Astana Hub.

Особое внимание стороны уделили развитию фармацевтической промышленности, цифровых технологий и инвестиционного сотрудничества. В частности, обсуждались перспективы взаимодействия казахстанской компании QazBioPharm с иорданской DADvet в сфере производства и экспорта вакцин.

В ходе августовского визита Абдалла II также наградил Касым-Жомарта Токаева высшим орденом Иорданского Хашимитского Королевства «Аль-Нахда» за вклад в укрепление двусторонних отношений.

Саммит Акабского процесса в Астане

Нынешний визит короля Иордании проходит накануне еще одного международного события. 6 ноября в Астане состоится саммит Акабского процесса с участием глав ряда государств.

Акабский процесс – международная инициатива, запущенная Абдаллой II бен аль-Хусейном в 2015 году. Она направлена на укрепление сотрудничества государств в вопросах безопасности и противодействия современным угрозам.

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Предстоящая встреча в Астане будет посвящена вопросам безопасности в сфере искусственного интеллекта. Сопредседателями саммита выступят Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн.