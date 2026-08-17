От дипломатии к инвестициям: как Казахстан расширил географию зарубежного капитала

За последние почти семь лет общий приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан приблизился к 162 млрд долларов. Экономист Айбар Олжай оценивает это как результат «инвестиционной дипломатии» Главы государства.

Экономист и эксперт Айбар Олжай проанализировал показатели привлечения иностранных инвестиций в Казахстан и обратил внимание на экономическую составляющую внешней политики в период президентства Касым-Жомарта Токаева.

Сколько инвестиций привлек Казахстан

По данным Национального банка, в 2019-2025 годах в Казахстан поступило около 155,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. В первом квартале 2026 года показатель составил еще 6,3 млрд долларов. Таким образом, общий объём за указанный период составил около 162,1 млрд долларов.

Это наглядный и осязаемый результат инвестиционной дипломатии, – написал Айбар Олжай.

Согласно данным, приведённым экспертом, общий приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил:

2019 год – 24,4 млрд долларов;

2020 год – 17,2 млрд долларов;

2021 год – 23,8 млрд долларов;

2022 год – 28,2 млрд долларов;

2023 год – 23,9 млрд долларов;

2024 год – 17,9 млрд долларов;

2025 год – 20,5 млрд долларов;

I квартал 2026 года – 6,3 млрд долларов.

Наибольший годовой объём за этот период был зафиксирован в 2022 году – 28,2 млрд долларов. Сам Президент Касым-Жомарт Токаев впоследствии неоднократно приводил эту цифру. Например, на казахстанско-катарском инвестиционном круглом столе в 2024 году Глава государства отметил, что в 2022 году в Казахстан было привлечено 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

В статистике ПИИ Национальный банк учитывает не только инструменты участия в капитале, но и долговые обязательства, а также реинвестированную прибыль. Поэтому данный показатель следует трактовать именно как общий приток прямых иностранных инвестиций, а не как все инвестиции, поступившие из-за рубежа.

Как изменилась инвестиционная дипломатия

По мнению Айбара Олжая, одной из особенностей внешней политики периода президентства Токаева стало усиление экономической составляющей зарубежных визитов Главы государства.

Эксперт отмечает, что во время зарубежных поездок Президента наряду с межгосударственными переговорами проводились встречи с представителями крупного бизнеса, инвестиционные круглые столы и переговоры с конкретными компаниями. По его оценке, часть этих встреч впоследствии трансформировалась в инвестиционные соглашения, промышленные проекты, объекты энергетики и логистики.

Одним из конкретных примеров такого подхода можно назвать развитие казахстанско-катарских отношений.

Согласно официальным данным, объём прямых инвестиций из Катара в Казахстан в 2023 году составлял 8,9 млн долларов, в 2024 году вырос до 156,4 млн долларов, а по итогам второго квартала 2025 года достиг 1,167 млрд долларов.

В этот период участились и контакты на высоком уровне. В 2023 году Касым-Жомарт Токаев встретился с руководством катарской компании Power International Holding, с которым обсудил сотрудничество в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве и других сферах.

В ходе встреч в Дохе в 2024 году между Казахстаном и Катаром были подписаны коммерческие документы на общую сумму около 18 млрд долларов.

Рост катарских инвестиций впоследствии получил продолжение в виде конкретных проектов. В частности, в рамках инвестиционного соглашения между двумя странами планируется реализация проектов по строительству газоперерабатывающих заводов, газопроводов, электростанций и другой инфраструктуры.

Какие страны инвестируют в Казахстан

По словам Айбара Олжая, ещё одним результатом инвестиционной дипломатии стало расширение географии источников капитала в Казахстане.

Эксперт отмечает укрепление инвестиционных связей с такими странами, как Южная Корея, Германия, Турция, Саудовская Аравия, Сингапур и Объединённые Арабские Эмираты.

Отношения с Китаем также превратились в одно из стратегических направлений инвестиционного партнёрства. Во время государственного визита в Китай в 2023 году Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что на прошедшем инвестиционном форуме был подписан ряд соглашений. В ходе этой поездки с китайскими инвесторами обсуждались проекты общей стоимостью в десятки миллиардов долларов.

Представляя инвестиционный потенциал Казахстана, Президент неоднократно подчёркивал в качестве ключевых преимуществ страны её географическое положение, транспортно-логистические возможности, природные ресурсы и доступ к рынкам Евразии.

Айбар Олжай отмечает, что этих показателей Казахстану удалось достичь в период, когда мировая экономика переживала серьёзные потрясения.

По его словам, период после прихода Токаева к президентству совпал с пандемией, глобальным ростом инфляции, геополитической напряжённостью, введением санкций против России и высокой волатильностью на мировых рынках капитала.

В таких условиях для Казахстана важной задачей стало не только сохранение инвестиционного потока, но и привлечение новых инвесторов.

По мнению эксперта, в этот период важную роль сыграла личная дипломатическая работа Президента, его встречи с представителями бизнеса и непосредственная презентация инвестиционных возможностей Казахстана.

Именно с этим он связывает понятие «инвестиционной дипломатии».

Почему важна диверсификация

По мнению Айбара Олжая, одним из важных результатов последних лет стало появление новых игроков среди стран, инвестирующих в Казахстан.

Если раньше среди основных инвесторов Казахстана преобладали традиционные партнёры, такие как США и Нидерланды, то в последующие годы выросла роль Китая, Южной Кореи, Катара, Сингапура и стран Персидского залива.

Согласно данным Министерства иностранных дел за первые девять месяцев 2025 года, в число основных инвесторов страны вошли Нидерланды, Китай, Россия, США, ОАЭ, Катар, Швейцария, Южная Корея, Бельгия и Германия. В ведомстве оценили это как признак диверсификации источников капитала.

С этой точки зрения важен не только сам объём инвестиций, но и изменение географии инвесторов – это также можно считать одним из значимых результатов внешнеэкономической политики Казахстана.

По мнению эксперта, формирование новой инвестиционной карты Казахстана не стало результатом одного дня. За ним стоят зарубежные визиты Главы государства, встречи с представителями бизнеса, инвестиционные переговоры и многолетняя работа по сопровождению конкретных проектов.