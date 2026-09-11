От добычи к переработке: что Казахстан предложил китайским компаниям

В Казахстане работают около 11 тысяч предприятий с участием китайских партнёров. Цифру назвал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на выставке China Mining 2026 в Тяньцзине.

China Mining это одна из крупнейших и наиболее влиятельных международных площадок в области геологии, минеральных ресурсов и горнодобывающей промышленности. В этом году в 28-й конференции участвовали представители 65 стран, включая 35 министров, крупные промышленные корпорации и экспертное сообщество. Ключевая тема звучала как взаимовыгодное сотрудничество, зелёное и интеллектуальное развитие.

Казахстан приехал в Тяньцзинь по приглашению министра природных ресурсов КНР. Помимо выставки, Нагаспаев участвовал в Министерском форуме по международному сотрудничеству в горнодобывающей отрасли.

«Казахстан предлагает возможность совместно создавать новые цепочки добавленной стоимости и современные производства. Мы приглашаем китайские и международные компании к сотрудничеству в геологоразведке, добыче и глубокой переработке минерального сырья. Особое внимание уделяем привлечению современных технологий, локализации производств. Важно вывести промышленное сотрудничество на новый уровень и реализовать проекты, отвечающие долгосрочным интересам наших стран», - подчеркнул Нагаспаев.

Выступая на церемонии открытия, министр отметил и высокий уровень стратегического партнёрства Казахстана и Китая, достигнутый благодаря тесным дружеским контактам и взаимопониманию между Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином. По его словам, деловые и инвестиционные связи устойчиво растут, промышленная кооперация углубляется.

Впервые за всё время Казахстан выставился единым национальным стендом. Он объединил горнодобывающие и геологоразведочные компании, отраслевые организации и перспективные инвестиционные проекты. Открывали стенд вдвоём, Нагаспаев и министр природных ресурсов КНР Лю Гохун.

Среди крупнейших китайских партнёров Казахстана названы CNPC, Sinopec, CITIC Group, Zijin Mining, East Hope Group, Huawei, PowerChina, SANY, Fufeng, Lihua Group и ряд других. Проекты они реализуют в нефтегазовой отрасли, горнодобывающем секторе, энергетике, инфраструктуре и сфере высоких технологий.

На конференции выступил вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн. По итогам прошли двусторонние переговоры, где он и Нагаспаев обсудили перспективы промышленного сотрудничества в рамках достигнутых на высшем уровне договорённостей.