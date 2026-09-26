От договоренностей до выпуска продукции: как в Казахстане запускают инвестпроекты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях инвестиционного форума «Казахстан – Китай» в режиме видеосвязи принял участие в церемонии запуска предприятия Fufeng Group и дал старт следующему этапу создания промышленного парка глубокой переработки кукурузы в Жамбылской области.

Первый в Центральной Азии завод по производству аминокислот ТОО «SHENGTAI BIOTECH CO., LTD» построен в Шуском районе Жамбылской области вблизи СЭЗ «JIBEK JOLY». От достигнутых в 2024 году договоренностей до запуска производства прошло менее двух лет. На первом этапе объем инвестиций составил $350 млн, мощность предприятия по переработке кукурузы – до 500 тыс. тонн в год.

Предприятие специализируется на производстве аминокислот, в числе которых изолейцин, лейцин, валин, треонин и глутамин. Продукция востребована в пищевой и фармацевтической промышленности, биотехнологической отрасли, а также при производстве специализированного питания и кормовых добавок.

Планируется, что 80% готовой продукции будет направляться на экспорт, 20% – реализовываться на внутреннем рынке.

Дальнейшее развитие проекта предусматривает создание промышленного парка и увеличение мощности по переработке кукурузы до 3 млн тонн в год. Совокупный объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка $1,5 млрд. Планируется создать около 1,5 тыс. рабочих мест.

Проект также обеспечит дополнительный рынок сбыта для отечественных сельхозпроизводителей. Уже на первом этапе предприятию потребуется порядка 500 тыс. тонн кукурузы ежегодно.

Отмечено, что на первом этапе предприятие планирует ежегодно закупать порядка 500 тыс. тонн кукурузы. Это создаст стабильный рынок сбыта для местных сельхозтоваропроизводителей и будет способствовать увеличению посевных площадей под кукурузу в регионе.

Реализация проекта позволит сформировать в Казахстане полный производственный цикл глубокой переработки зерна, расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортный потенциал отечественного АПК.

Договоренности о реализации проекта были достигнуты в рамках встреч Премьер-министра Олжаса Бектенова с руководством Fufeng Group на форуме KGIR-2024 и в Шанхае.