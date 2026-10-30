От договоренностей к проектам: что дает Казахстану сотрудничество в ОТГ

Предсказуемые сроки перевозок, снижение издержек бизнеса и доступ к новым рынкам — по таким результатам следует оценивать сотрудничество в Организации тюркских государств. О значении участия Президента в саммите ОТГ и перспективах взаимодействия рассказал руководитель отдела азиатских исследований Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Айдар Курмашев в комментарии BAQ.KZ.

Общий маршрут требует согласованных решений

По словам эксперта, для Казахстана участие в ОТГ связано с расширением доступа к внешним рынкам и развитием маршрутов через Каспий, Южный Кавказ и Турцию. При этом эффективность перевозок зависит от согласованности действий всех стран на пути следования груза.

«Модернизация казахстанского порта даст ограниченный эффект, если на следующем участке маршрута сохраняются задержки. ОТГ позволяет обсуждать такие вопросы на уровне руководителей государств и согласовывать работу ведомств», — пояснил Курмашев.

В выступлении Президента на саммите эксперт выделил внимание к исполнению договорённостей, устранению дублирующих функций внутри организации и определению приоритетов.

Практическим результатом этой работы, по его мнению, должны стать более предсказуемые условия перевозок, расширение экспорта переработанной продукции и совместные инвестиции.

«Участие в организации должно давать предприятиям понятный результат: снижать издержки и помогать выходить на новые рынки», — подчеркнул он.

Какие проекты стоит продвигать Казахстану

Одним из перспективных направлений Курмашев назвал подготовку совместных проектов для финансирования через Тюркский инвестиционный фонд. Среди его приоритетов, по словам эксперта, — промышленное производство, логистика, цифровая инфраструктура и поддержка малого и среднего бизнеса.

Казахстан мог бы предложить проекты по переработке сельхозпродукции, хранению и доставке товаров, а также производственной кооперации. Однако каждая инициатива должна иметь понятную экономическую модель.

«Каждая заявка должна содержать понятную схему: кто инвестирует, где создаётся производство, кто покупает продукцию и как она доставляется потребителю», — отметил собеседник.

В торговле эксперт считает целесообразным продвигать взаимное признание электронных документов и обмен данными между таможнями. По его словам, в ОТГ уже ведется работа над электронными транспортными документами и упрощённым таможенным коридором.

Следующим шагом могли бы стать пилотные перевозки, в ходе которых страны совместно замеряли бы время оформления грузов и устраняли повторные процедуры.

Курмашев полагает, что такие предложения могут заинтересовать Азербайджан и Турцию, которым важна загрузка транспортных маршрутов, а также Узбекистан и Кыргызстан, заинтересованные в надёжном и доступном выходе на внешние рынки.

«Однако поддержку конкретного проекта будут определять распределение расходов и ожидаемая выгода каждого участника», — уточнил он.

Сопровождать эту работу между саммитами, по мнению эксперта, мог бы предложенный Президентом Совет постоянных представителей.

Где уже есть результаты

Наиболее измеримые результаты сотрудничества Курмашев видит в транспорте и цифровой инфраструктуре. Он напомнил, что в выступлении на саммите Президент сообщил о росте перевозок по Среднему коридору на 30% за девять месяцев 2026 года, а также отметил запуск Транскаспийской волоконно-оптической линии связи между Казахстаном и Азербайджаном.

В гуманитарной сфере эксперт выделил совместные научные издания и проекты по сохранению наследия.

При этом он призвал разграничивать вклад организации и результаты отдельных межгосударственных и коммерческих инициатив.

«Рост перевозок нельзя целиком приписывать деятельности ОТГ. Его обеспечивают инвестиции государств и компаний, двусторонние соглашения, изменение спроса на маршруты. Организация может помогать согласованию этих усилий», — пояснил Курмашев.

Больше незавершенной работы, по его оценке, остаётся в формировании совместимых правил для бизнеса. Эксперт напомнил, что соглашение о партнёрстве в цифровой экономике подписали в ноябре 2024 года, однако согласование практических процедур обмена данными между таможенными органами продолжается.

«Результат следует оценивать по тому, сколько компаний реально пользуются новыми механизмами, сократилось ли время оформления и исчезла ли необходимость повторно подавать одни и те же документы», — подчеркнул он.

Что сдерживает развитие Среднего коридора

Сотрудничество в ОТГ позволяет согласовывать условия перевозок на важных участках Среднего коридора. Для Казахстана это возможность расширить географию экспорта и привлечь инвестиции в производство рядом с транспортными узлами.

Однако увеличение грузопотока само по себе не обеспечивает промышленную кооперацию. Для неё необходимы предприятия, поставщики, подготовленные кадры и устойчивые заказы.

Главным ограничением эксперт назвал недостаточную согласованность работы всего маршрута. Ссылаясь на сентябрьский доклад Всемирного банка за 2026 год, он выделил инфраструктурные ограничения, задержки на границах, разрозненность цифровых процедур и необходимость улучшения взаимодействия операторов.

«Для грузоотправителя важны итоговая стоимость и предсказуемый срок доставки. Если отдельные участники работают по разным графикам, а документы приходится оформлять заново, преимущества новой инфраструктуры частично теряются», — отметил Курмашев.

Кроме того, при развитии коридора необходимо учитывать интересы стран за пределами ОТГ, в том числе европейских рынков, формирующих спрос на перевозимые товары. Договорённости внутри организации должны быть совместимы с возможностями остальных участников маршрута.

Политический диалог с учетом интересов участников

В условиях геополитической напряжённости ОТГ, по мнению Курмашева, может поддерживать постоянный политический диалог и помогать участникам согласовывать действия по вопросам, затрагивающим общие интересы.

Речь может идти о сохранении транспортных связей, гуманитарном взаимодействии и предотвращении перебоев в торговле. Для этого уже используются встречи министров иностранных дел и внешнеполитические консультации.

При этом готовность стран вырабатывать общую позицию будет зависеть от конкретной темы.

«У государств различаются внешние связи, обязательства и оценки угроз. Культурная близость облегчает диалог, но не снимает этих различий. Поэтому устойчивое согласование возможно при уважении самостоятельности каждого участника», — считает эксперт.

Он также обратил внимание на озвученную Президентом позицию о том, что ОТГ не должна превращаться в военный альянс, и предложение об участии России в формате «ОТГ+» либо в качестве наблюдателя.

По оценке Курмашева, такой подход отражает стремление сохранить открытый характер организации и использовать дополнительные возможности для торгово-экономических и транспортных проектов.