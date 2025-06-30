На совместном заседании палат Парламента председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подвёл итоги очередной сессии, назвав её насыщённой и значимой. По его словам, за этот период депутаты провели системную работу по укреплению законности, защите прав граждан и модернизации законодательства в ответ на актуальные вызовы времени, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Депутаты системно работают над укреплением законности и порядка. Это не просто стандартная позиция. Как подчеркнул Президент, закон и порядок –краеугольный принцип государственного устройства. Именно эту линию твёрдо поддерживают депутаты", - подчеркнул спикер Мажилиса.

Например, новшества, принятые Парламентом в сфере долевого строительства, навели порядок и направлены на защиту прав граждан. В результате наблюдается сокращение случаев обмана дольщиков. Ещё один пример – защита прав потребителей финансовых услуг. Этому вопросу депутаты уделяли внимание с самого начала.

"От граждан поступают тысячи обращений с просьбой помочь выбраться из долговой ямы. В этой связи в прошлом году были приняты важные нормы, направленные на снижение чрезмерной закредитованности населения. Эта работа продолжилась и в нынешней сессии. Депутаты усилили меры по защите прав потребителей финансовых услуг. В частности, для социально уязвимых слоев населения введена возможность отсрочки платежей по займам и микрокредитам на три месяца. Это значительная льгота, помогающая справиться с временными трудностями. Также мы стремимся остановить практику быстрого и необеспеченного онлайн-кредитования. Теперь на обдумывание каждого займа даётся 24 часа. В течение этого времени гражданин, планирующий взять кредит, может ещё раз взвесить все возможные риски. Помимо этого, введён запрет на выдачу кредитов и займов военнослужащим срочной службы", - сказал Кошанов.

Все эти меры, по его словам, направлены на защиту от необдуманных долгов и дают банкам возможность оперативно реагировать в случае мошенничества. Также полностью запрещено дистанционное оформление кредитов на лиц, которые ранее вообще не брали займы.

Депутаты также расширили нормы, позволяющие списывать кредиты, оформленные мошенническим путем. Сегодня одной из главных угроз для общества стал кибермошенничество. Организованные преступные группы действуют в интернет-пространстве, используя пробелы в законодательстве.

По данным статистики, только за 2024 год выявлено более 6 тысяч поддельных карт с общим оборотом в 24 млрд тенге. В ответ на нарастающую угрозу была введена уголовная ответственность за передачу своей банковской карты третьим лицам. Теперь такие действия наказываются по закону. Если раньше таких людей считали лишь свидетелями, теперь они также будут нести уголовную ответственность. Эти меры стали частью работы по совершенствованию Уголовного кодекса.

Закон о противодействии незаконному обороту наркотиков, инициированный депутатами, стал важным и своевременным документом. В исправительных учреждениях страны сейчас содержатся около 4 тысяч человек, уличенных в передаче или попытке скрытого проноса наркотиков – так называемых "закладчиков".

Как правило, это молодежь, желавшая лёгкой наживы, но получившая наказание наравне с производителями наркотиков. Депутаты реализовали прямое поручение Президента – дифференцировать наказание за наркопреступления.

Так, чётко разграничена ответственность за хранение и сбыт наркотиков. Усилена ответственность для наркобаронов – их действия приравнены к особо тяжким преступлениям. За производство, изготовление и переработку наркотиков теперь может грозить пожизненное лишение свободы. В то же время государство впервые даёт шанс оступившимся: тем, кто случайно стал курьером, предоставляется возможность начать новую жизнь.

В рамках новых норм суды удовлетворили более 3 тысяч ходатайств, в результате более 200 человек были освобождены, а остальным сокращены сроки наказания.

Также депутаты продолжили работу по борьбе с лудоманией. Приняты дополнительные меры по ограничению игорного бизнеса. Запрещена реклама букмекерских контор и тотализаторов в зданиях, на стройках, онлайн-платформах.

Ожидается, что эти меры позволят сократить число людей, подверженных игровой зависимости.

"В последнее время участились случаи похищения девушек якобы ради "национальных традиций" с целью принудительного вступления в брак. На деле это грубое нарушение прав и свобод человека. Как отметил Президент на Национальном курултае, такие действия – позор и мракобесие, которые не подлежат оправданию. К сожалению, из-за пробелов в действующем законодательстве часть таких дел просто закрывается. Поэтому депутаты ввели уголовную ответственность за принуждение к браку. Новая норма позволяет дать таким действиям полноценную правовую оценку и защищает честь и достоинство наших девушек и женщин", - отметил Ерлан Кошанов.

Кроме того, Парламент запретил носить одежду, затрудняющую идентификацию личности. Для исполнения поручений Главы государства продолжается модернизация судебной системы. В этой сессии внесены важные изменения в кассационное производство по всем видам судопроизводства.

Теперь уже с первой инстанции гражданские и уголовные дела смогут проходить кассационное рассмотрение.

Это означает отмену этапа предварительного рассмотрения обращения судьей Верховного суда, что существенно ускоряет доступ к правосудию. Такая прогрессивная мера повышает доверие граждан к судебной системе.

Депутаты также уделили особое внимание повышению престижа и статуса Вооруженных сил Казахстана как важнейшего элемента национальной безопасности. В этой сессии были приняты четыре закона, усиливающие потенциал армии и обороноспособность страны.

Эти документы направлены на улучшение условий для солдат и офицеров, на повышение их боевого духа. Особое внимание уделено военно-патриотическому воспитанию. Принятые законы способствуют укреплению чувства патриотизма у молодежи по всей стране.

Закон об амнистии, принятый по инициативе Президента и в честь 30-летия Конституции, стал ярким примером гуманизма.

Документ направлен на то, чтобы дать оступившимся людям шанс начать новую жизнь. Амнистия затронет более 15 тысяч осужденных, из них около 2 тысяч будут освобождены из мест лишения свободы, остальным сроки наказания будут сокращены. Это важный шаг для возвращения людей к нормальной жизни.