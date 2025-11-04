В Казахстане запущена масштабная система поддержки граждан, направленная на решение повседневных социальных, экономических, трудовых и образовательных проблем, передает BAQ.KZ.

В центре внимания остаются проекты, которые помогают людям справляться с долговыми обязательствами, получать качественные услуги и создавать новые возможности для заработка. На совещании, посвящённом результатам и перспективам инициатив, было отмечено, что уже сотни тысяч казахстанцев охвачены единой сервисной моделью поддержки.

"Для нас важно не просто помогать людям решать текущие трудности, а выстраивать систему, где каждый получает реальную поддержку и возможность встать на ноги. Сервисная модель партии "AMANAT" демонстрирует свою эффективность и реализует курс Президента на построение Справедливого Казахстана. Все реформы Главы государства направлены на повышение благополучия людей и развитие страны. В этом ключе партийные проекты работают на то, чтобы каждый гражданин имел достойный доход, получал качественные социальные услуги и был уверен в завтрашнем дне", – отметил председатель партии.

В рамках проекта "Қарызсыз қоғам" уже более 770 тысяч человек получили помощь в урегулировании проблемных задолженностей, реструктуризации займов, снятии арестов и обучении финансовой грамотности. Главная цель инициативы – системное сопровождение граждан до полного восстановления их платежеспособности.

Проект "Школа акимов" позволил подготовить 1800 сельских акимов, ещё 500 завершат обучение до конца года. Программа охватывает разработку инвестиционных проектов, маркетинг, цифровые инструменты и экономическую специализацию сёл. На основе этих знаний акимы развивают кооперативы, финансируемые в рамках проекта по повышению благосостояния сельских жителей "Ауыл аманаты". На сегодняшний день отобрано 12,7 тысяч инвестиционных проектов общей стоимостью 600 млрд тенге, что охватит 490 тысяч личных подсобных хозяйств и создаст 111 тысяч рабочих мест.

Кроме того, активно развивается взаимодействие с микро- и малым бизнесом через координационный совет, который собирает проблемы предпринимателей и помогает находить пути их решения. Планируется создание цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта для подачи обращений и отслеживания решений, что позволит формировать индекс делового климата.

Call-центр проекта "Қарызсыз қоғам" ежедневно принимает около 4 тысяч звонков со всей страны. Здесь работают юристы, медиаторы и финансовые консультанты, которые помогают людям разобраться с долгами и подготовить документы для законного решения проблем. В регионах поддержку обеспечивают 130 координаторов.

В реализации проекта участвуют 11 государственных органов и 12 коммерческих банков. Для удобства граждан разработана онлайн-платформа qogamfin.kz, через которую можно записаться на юридическую консультацию и получить полезные материалы и видеоуроки.