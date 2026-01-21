Итоги V заседания Национального Курултая стали важной вехой в развитии политической системы Казахстана и обозначили переход к новому этапу взаимодействия государства и общества. Такое мнение высказала сенатор Жанна Асанова, подчеркнув, что прошедший Курултай следует рассматривать не как разовое общественно-политическое событие, а как элемент глубинной трансформации всей модели государственного управления, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее оценке, Курултай стал осмысленным и своевременным ответом на запросы общества, которое ожидает от государства не только стратегических решений, но и открытого, содержательного диалога.

"Итоги Курултая я оцениваю как осмысленное и своевременное обновление всей системы взаимодействия государства и общества. Это историческое событие, переход к новому этапу развития государственного управления, в основе которого – укрепление доверия, выстраивание живого и содержательного диалога с гражданами, повышение эффективности и прозрачности управленческих процессов, а также приведение всей государственной системы в соответствие с ожиданиями людей и вызовами времени", – подчеркнула сенатор.

Несмотря на то, что центральный акцент был сделан на развитии политических институтов и совершенствовании механизмов государственного управления, в повестке органично и последовательно прозвучали и социально-экономические вопросы. Это, по ее словам, принципиально важный сигнал, свидетельствующий о комплексном подходе к реформам.

Важным элементом повестки стало усиление внимания к вопросам социальной справедливости и гражданской ответственности. Сенатор подчеркнула, что социальный блок в рамках Курултая рассматривался не изолированно, а в тесной связи с политическими и институциональными реформами. Такой подход позволяет рассматривать социальную политику как неотъемлемую часть устойчивого развития, а не как набор отдельных мер поддержки.

Не менее значимым аспектом стала поддержка культурной и духовной идентичности как основы национального единства. Жанна Асанова отметила, что вопросы культуры и духовных ценностей были встроены в общую логику обсуждений и рассматривались как важный ресурс консолидации общества в условиях глобальных изменений.

"Именно такая логика – комплексная, сбалансированная и ориентированная на будущее позволяет говорить о том, что принятые решения работают на системное обновление страны, одновременно укрепляя государственные институты, общественное доверие и устойчивость развития страны", – отмечает Асанова.

По мнению сенатора, результаты V заседания Национального Курултая демонстрируют переход от точечных реформ к выстроенной системе преобразований, в центре которой находится человек, его ожидания и ответственность за будущее страны. Такой подход, подчеркнула она, создает основу для долгосрочного развития Казахстана и формирования устойчивой модели государства, способной эффективно отвечать на внутренние и внешние вызовы.