Президент обозначил стратегию АПК.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства, подчеркнув стратегическое значение цифровизации агропромышленного комплекса для страны. передает BAQ.KZ.
Президент отметил, что новые технологии способны существенно повысить производительность и сократить издержки в отрасли.
"Надо конкретно заняться цифровизацией агропромышленного комплекса. Как вы знаете, тотальная цифровизация и внедрение технологии искусственного интеллекта во всех сферах стала сквозной задачей в моем Послании. Для сельского хозяйства это имеет принципиальное значение, поскольку новые технологии позволяют существенно сократить издержки и повысить производительность", — заявил Токаев.
Глава государства напомнил о поручениях, данных в ходе совещания в Акмолинской области, связанных с хранением и переработкой урожая.
"В ходе совещания в Акмолинской области мною поручалось обеспечить надлежащие условия хранения и минимизировать потери собранного урожая. От этого зависит финансовая устойчивость многих фермерских хозяйств страны", — подчеркнул президент.
Он добавил, что модернизация элеваторов и внедрение электронных систем приема и отгрузки зерна станут ключевыми условиями для повышения эффективности отрасли.
Президент также отметил, что хотя многие аграрии уже используют смарт-фермы, агродроны и спутниковые технологии, "о каком-то системном сдвиге в масштабах всей страны пока говорить рано".
Особое внимание Токаев уделил интеграции информационных систем АПК.
"Надо переходить от отдельных "умных" решений к полноценному цифровому агропроизводству. Каждое хозяйство должно быть заинтересовано в использовании цифровых технологий", — подчеркнул он.
Президент призвал поддерживать предприятия, которые внедряют инновации, включая технологии искусственного интеллекта.
"Предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК. Сейчас они разрознены и, по существу, не интегрированы между собой. Следовательно, решения зачастую принимаются на основе неточной статистики. Объективную картину должны представить результаты Национальной сельскохозяйственной переписи. Полученные сведения должны лечь в основу модернизации и дальнейшего развития цифровых систем в агросекторе", — сказал Токаев.
Он поручил правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам провести интеграцию отраслевых информационных систем и выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных на платформе e-АПК.
"На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью", — заключил глава государства.
