От дронов до квантовых угроз: Минэнерго показало, как можно защитить энергообъекты

Как уберечь электростанцию от беспилотника и защитить ее данные от вычислительных угроз будущего, Министерство энергетики РК показало на форуме AI & Digital Bridge 2026 в Астане.

Вокруг энергообъекта предлагают выстроить контур, который обнаруживает и распознает потенциальные угрозы с воздуха и реагирует на них. Решение о способе реагирования при этом принимает оператор, а не машина.

Для защиты информации вместе с Казахстанско-Сингапурским центром квантовых технологий КазНУ имени аль-Фараби запущен пилотный проект. Он защищает каналы передачи данных энергообъектов квантовыми методами и рассчитан на угрозы со стороны вычислительных технологий будущего.

Министерство показало и разработку, которая касается топлива. Инициатива KMG.AIAN сводит добычу, транспортировку, переработку и продажу нефтепродуктов в единый топливный баланс страны. Это позволяет заранее увидеть риск дефицита в отдельных регионах и принимать решения на основе данных, а не по факту пустых заправок.

Искусственный интеллект подключают уже на этапе проектирования. Нейросеть рассчитывает площадку и параметры будущего энергообъекта еще до начала стройки. Вокруг этого направления планируют создать совместный научно-исследовательский центр с КазНУ имени аль-Фараби.

Еще одна система следит за энергосистемой в реальном времени. Она фиксирует отклонения в момент их появления и предлагает варианты реагирования, окончательное решение подтверждает диспетчер.

Все эти разработки в министерстве объединили в одну концепцию. Она охватывает весь путь энергообъекта, от проектирования и оперативного управления до информационной и физической безопасности.

В Минэнерго считают, что отрасли пора переходить от разрозненных технологий к их комплексному применению. Искусственный интеллект, современные системы управления и новые инструменты защиты данных должны сделать инфраструктуру надежнее, а решения точнее. Показанные проекты позволяют увидеть, как такие технологии работают на практике, и оценить их перспективы для отрасли.

Министерство продолжит развивать цифровые решения, инструменты анализа данных и искусственного интеллекта и укреплять технологическую устойчивость топливно-энергетического комплекса.