От дронов до ракетных технологий: какие разработки казахстанцы предлагают для оборонной сферы

Беспилотники, способные самостоятельно управляться в воздухе, системы защиты критической инфраструктуры и виртуальные тренажеры для военных специалистов — казахстанские разработчики представили технологии, которые могут найти применение в оборонной отрасли. Некоторые из этих проектов уже получили поддержку для дальнейшего развития.

Финал конкурса технологических проектов Pitch Competition прошел 5 ноября в Алматы на площадке Defense Tech Hub при поддержке Министерства обороны Казахстана. Из более чем 100 поступивших заявок в финал вышли 14 команд из разных городов страны.

Первое место заняла команда, разработавшая модули автономного управления беспилотниками. Их предполагается использовать для защиты объектов критической инфраструктуры от воздушных угроз.

Второе место досталось создателям виртуального тренажера для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Третье место занял проект по созданию отечественной технологической базы для разработки, производства и испытаний ракетных систем.

Общий призовой фонд конкурса составил 2 млн тенге. Помимо денежных наград, победители получили доступ к лаборатории Almaty FabLab, а обладателям третьего места предоставили два рабочих места в Defense Tech Hub сроком на шесть месяцев.

Конкурс сопровождался выставкой технологических разработок. Посетителям показали автономные беспилотники для патрулирования территорий, дроны-перехватчики с искусственным интеллектом, системы компьютерного зрения, тренажеры противодействия беспилотникам, роботизированные платформы и цифровые решения для обучения персонала.

По словам управляющего директора АО «Казахстан ГИС Центр», куратора Defense Tech Нуркена Ержанова, участники получили возможность обсудить практическое применение своих разработок с отраслевыми специалистами и узнать, какие условия необходимы для дальнейших испытаний технологий.

Таким образом, конкурс стал площадкой не только для презентации идей, но и для поиска возможностей их дальнейшего развития и внедрения в Казахстане.