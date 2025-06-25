В Казахстане за первое полугодие 2025 года прокуратура провела масштабную работу по защите прав граждан и борьбе с преступностью. Как сообщили в Генеральной прокуратуре, восстановлены права более 2 миллионов граждан, а к ответственности привлечены свыше 14 тысяч должностных лиц, передаёт BAQ.KZ.

Борьба с кибермошенничеством и наркосетями

Одним из приоритетов стала борьба с кибер- и наркопреступностью. По инициативе прокуратуры арестованы десятки тысяч счетов дропперов и наркомагазинов, заблокированы средства на сумму свыше 10 миллиардов тенге.

В текущем году ликвидированы три международных колл-центра, обслуживавших схемы телефонного мошенничества. В рамках расследований изъято 82 SIM-бокса, более 50 тысяч SIM-карт, задержаны 36 человек, в том числе 16 иностранцев. Уже вынесены приговоры по четырём уголовным делам.

Уголовные дела в социально значимых сферах

Прокуратура активизировала надзор за соблюдением законодательства в сферах недропользования, нефтегазовой добычи, оборота драгоценных металлов, рыболовства, медицинского страхования и спорта. По итогам проверок возбуждено 100 уголовных дел, 58 человек уже осуждены.

Снижение уровня преступности

Отмечено общее снижение преступности в стране на 5% – с 56 369 до 53 379 зарегистрированных преступлений.

Судебный надзор и защита прав граждан

Государственное обвинение поддержано по 12,5 тысячам уголовных дел, в отношении 425 лиц судебные акты приведены в соответствие с законом, 248 осужденных добились улучшения своего положения.

Международное сотрудничество

Генпрокуратура активно развивает международное сотрудничество. Казахстан ратифицировал три соглашения с Катаром и Кипром, а также получил приглашение к присоединению к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи. За полгода из Казахстана экстрадировано 27 человек, выдано другим странам — 66 лиц.

Планы на будущее

Генеральный прокурор определил приоритетные задачи на предстоящий период: реализация концепции "Закон и Порядок", защита прав граждан и бизнеса, усиление профилактики правонарушений и дальнейшая координация борьбы с преступностью.