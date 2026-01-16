На четвертом заседании Национального курултая в Бурабае Президент Казахстана обозначил ключевые приоритеты развития страны, поручив правительству и государственным органам перейти от обсуждений к практической реализации. По ряду инициатив решения уже приняты, и работа перешла в прикладную плоскость. Подробнее в материале BAQ.KZ.

Одним из ключевых направлений, обсуждавшихся в Бурабае, стала экология. Как отметил председатель партии зелёных "Байтақ" и член Национального курултая Азаматхан Амиртаев, отдельный акцент был сделан на необходимости усилить ответственность бизнеса за экологический ущерб.

По его словам, одним из центральных предложений стало повышение ставок экологических платежей — мера, призванная не только увеличить поступления в бюджет, но и изменить сам подход предприятий к вопросам выбросов и эмиссий.

"Этот вопрос затем обсуждался в парламенте и на совете — была проведена большая работа. С этого года выплаты будут повышены. Там предусмотрено два этапа.

Первый — на стадии согласования проекта, когда утверждается экологическая часть (в том числе сколько выбросов планируется и какие платежи заложены). Раньше получалось так: планировали одно, а платили меньше. Сейчас, с 2026 года, предприятия будут платить в соответствии с тем, что было заложено в проекте", — отметил Амиртаев.

По его оценке, реализация этой нормы позволит увеличить поступления от экологической эмиссии примерно в полтора раза. В настоящее время они составляют около 110 млрд тенге в год, и при ожидаемом росте сумма значительно увеличится.

Что исполняется: масштабирование программы "Таза Қазақстан"

Также на заседании в Бурабае обсуждалось усиление президентской инициативы "Таза Қазақстан" именно в экологической части. Речь шла о необходимости перейти от разовых акций к системной государственной политике.

Как подчеркнул Азаматхан Амиртаев, участники курултая сошлись во мнении, что инициативу важно закрепить на законодательном уровне и обеспечить устойчивым финансированием.

"Чтобы это не ограничивалось только уборкой улиц и посадкой деревьев, а стало полноценной программой — с необходимыми изменениями в законодательстве, чтобы это воспринималось как часть национальной идеологии. Почему, например, экологические вопросы у нас часто не решаются? Потому что нет достаточных целевых денег на восстановление экологии. Раньше недропользователи и нефтяные компании лоббировали свои интересы и снижали стоимость выплат. Например, по выбросам метана одной тонны у нас ставка может быть около 73 тенге, тогда как в США это может измеряться тысячами долларов. Вот это тоже проблема", — сказал он.

Что выполнено: началась приватизация футбольных клубов

Ещё одним поручением, озвученным на курултае в Боровом, стала необходимость приватизации футбольных клубов. Как отметил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, за прошедшее время в этом направлении также произошли конкретные подвижки.

Спустя почти год после заседания приватизированы футбольные клубы "Кызыл-Жар", "Кайсар", "Актобе", "Шахтер" и "Женис".

"Это было скорее пожелание, но оно исполняется. Конечно, хотелось бы быстрее, но, с учётом того, что у нас нет устойчивой традиции, чтобы бизнес массово брал на себя клубы, темп, в целом, неплохой. Есть и проблема долгов — у некоторых клубов они значительные, и это усложняет процесс", — отметил депутат.

Что сдвинулось с места: налоги, профилактика и промышленность

По словам Магеррама Магеррамова, спустя почти год после поручений, озвученных в Бурабае, заметны изменения сразу по нескольким направлениям.

Он отметил, что по налоговому блоку уже приняты соответствующие изменения, в сфере профилактики правонарушений утверждён профильный закон, а в обрабатывающей промышленности правительство провело серию совещаний.

Кроме того, сформирован реестр предприятий, усиливается цифровизация процессов и контроль за прозрачностью, что, по мнению депутата, должно повысить эффективность государственного управления в реальном секторе экономики.