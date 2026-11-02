От экономики до цифровизации: в Астане разъясняют основные положения Послания

В Астане состоялись встречи представителей общественности с предпринимателями, студентами и государственными служащими, посвящённые разъяснению основных положений Послания Президента «Актуальные задачи Казахстана в новый исторический период». Главная цель документа — направить экономические, финансовые и технологические возможности страны на повышение благосостояния граждан.

В состав рабочей группы вошли депутат Курултая, профессор Дихан Қамзабекұлы, член Қазақстан Халық Кеңесі Табиғат Зейнұлқабден, писатель и драматург Роза Муканова, а также первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Встречи прошли в Палате предпринимателей «Атамекен», Назарбаев Университете и акимате района Есиль. Участникам разъяснили ключевые направления Послания и ответили на вопросы, касающиеся экономики, предпринимательства, инвестиций и цифровизации.

Особое внимание было уделено инициативам «Народное строительство» и развитию народной цифровой экономики. Первая предусматривает модернизацию социальной, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, вторая — внедрение современных технологий в предпринимательство и повышение производительности труда.

По словам Табиғата Зейнұлқабдена, реализация поставленных задач требует слаженной работы Правительства, Курултая и местных исполнительных органов, а также повышения ответственности за принимаемые решения.

Роза Муканова подчеркнула важность общественного контроля за качеством строительства социальных объектов, развития культуры, этики и проекта «Читающая нация». В свою очередь, Азамат Амрин остановился на перспективах цифровой экономики и экономического развития страны.

Участники встреч отметили, что реализация приоритетов Послания должна сопровождаться укреплением конституционных ценностей, общественного согласия, уважения к закону и популяризацией честного труда.