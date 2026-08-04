От экоселфи до субботников: как в Астане проходит акция «Таза Қазақстан»

В Астане продолжаются мероприятия в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». В них участвуют школьники, воспитанники детских садов, бойцы молодежного трудового отряда «Жасыл ел», депутаты, экологи и жители столицы. Для горожан организуют субботники, экологические акции, благотворительные ярмарки и интерактивные занятия, направленные на формирование экологической культуры.

Тазабек устроил экоселфи с детьми

Одним из самых необычных мероприятий стала встреча воспитанников одного из детских садов с символом чистоты Тазабеком. Во время съемки популярного селфи-тренда он неожиданно появлялся в кадре рядом с детьми, вызывая у них искренний восторг.

Для воспитанников также организовали благотворительную ярмарку натуральной продукции «Бақша өнімдері», подготовленную родителями, и выставку поделок из вторсырья «Қалдықтан құндылыққа». В игровой форме детям напомнили о важности бережного отношения к природе, правильного обращения с отходами и заботы о животных.

Еще одно экологическое мероприятие прошло в ясли-саду №58 «Өркен». Здесь состоялись спортивные эстафеты, тематические игры, танцевальный флешмоб и благотворительная ярмарка «Дары сада и огорода». Все вырученные средства направили на помощь местному приюту для бездомных животных.

Кроме того, воспитанники показали выращенные собственными руками овощи и рассказали о важности коллективного труда и заботы об окружающей среде.

«Основная цель данного мероприятия – формирование у детей бережного отношения к окружающей среде, сострадания к животным, трудолюбия и базовой экологической культуры, а также поддержка совместных благотворительных инициатив со стороны родителей и педагогического состава», – отметила заведующая детским садом Гульнур Мырзабулова.

Молодежь вышла на уборку парков и скверов

Экологические акции прошли и в общественных пространствах столицы.

В Сквере Учителей около 70 бойцов трудового отряда «Жасыл ел» очистили территорию от мусора и сорняков. По словам организаторов, главная цель акции – сформировать у жителей экологическую культуру и привлечь внимание к сохранению чистоты города.

«Сквер Учителей – одно из излюбленных общественных мест отдыха жителей района. Поэтому чистота таких территорий напрямую влияет на комфорт и здоровье граждан. Наша цель – наряду с благоустройством парка сформировать у молодежи трудолюбие, заботливое отношение к природе и экологическую ответственность», – отметил главный специалист отдела внутренней политики акимата района Байконыр Нурислам Батырбек.

Своими впечатлениями поделилась и участница акции, ученица BINOM School имени Ахмета Байтурсынулы Диана Ермаганбет.

«Мне нравится приносить пользу природе и родному городу. Сохранение природы в чистоте начинается с того, чтобы не сорить. Призываю ценить труд работников, которые каждый день убирают город, и не оставлять после себя мусор», – сказала она.

День экологии объединил жителей столицы

Еще одной площадкой акции стал парк «Жастар», где прошел День экологии Taza Qazaqstan.

Участниками мероприятия стали депутаты маслихата, экологи, активисты и бойцы «Жасыл ел». Они очистили территорию парка, привели в порядок газоны и пешеходные зоны, а также напомнили жителям о важности ответственного отношения к окружающей среде.

«Забота о родном городе – это показатель нашей гражданской зрелости. Акция "Таза Қазақстан" объединяет самых неравнодушных людей», – отметили организаторы.

По мнению участников, подобные инициативы помогают формировать экологическую культуру и делают заботу о чистоте города доброй традицией для жителей столицы.