В Казахстане при помощи платформы AI-Quryltai разработали законопроект «О цифровой и информационной безопасности детей». О применении искусственного интеллекта в работе парламента рассказали Президенту Межпарламентского союза Милтону Дику во время его рабочего визита в Астану, передаёт BAQ.KZ.

21 ноября Милтон Дик встретился со спикером Курултая Айбеком Дадебай. Одной из главных тем переговоров стало использование искусственного интеллекта в законотворчестве.

Ранее гостю представили интеллектуальную платформу AI-Quryltai. Вице-спикер Динара Закиева рассказала, как с её помощью подготовили законопроект о цифровой и информационной безопасности детей, и ознакомила с основными положениями документа.

Милтон Дик отметил, что Казахстан стремится перейти от электронного парламента к использованию искусственного интеллекта в законодательной работе.

«Для меня большая честь посетить Казахстан в качестве первой страны, которую я посещаю с визитом в качестве Президента Межпарламентского союза. Я был впечатлен приверженностью Казахстана курсу на переход от электронного парламента к парламенту, использующему технологии искусственного интеллекта, а также возможностью ознакомиться с вкладом депутатов Курултая в реализацию этого перехода. Мы живем в новую эпоху, и наша главная задача как парламентариев – обеспечить служение искусственного интеллекта интересам наших граждан», – заявил он.

Казахстан готовит запуск третьего суперкомпьютера

Во время встречи Айбек Дадебай рассказал о развитии цифровых технологий в стране.

По его словам, в Казахстане уже работают два самых мощных в регионе суперкомпьютера, а в ближайшее время планируется запустить третий.

Кроме того, более 90% государственных услуг доступны в онлайн-формате.

«Развитие цифровых технологий является одним из приоритетных направлений для Казахстана. В связи с этим Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 2026 год «Годом цифровизации и искусственного интеллекта». Разработаны и уже вступили в силу Цифровой кодекс Республики Казахстан и Закон «Об искусственном интеллекте», принята стратегия «Цифровой Казахстан», – отметил Айбек Дадебай.

Отдельно стороны обсудили подготовку IT-специалистов. В частности, речь шла о программе AI-Sana, благодаря которой, по данным казахстанской стороны, сотни тысяч граждан получили знания и навыки в области искусственного интеллекта.

Что обсудили представители парламентов

На встрече также говорили о политических изменениях в Казахстане.

Айбек Дадебай рассказал Милтону Дику о принятии новой Конституции, переходе к однопалатному Курултаю и введении институтов Вице-президента и Халық Кеңесі.

По словам спикера, одна из главных задач парламента сейчас – обеспечить законодательную основу для проведения реформ.

«Главной задачей Курултая на этом этапе является обеспечение прочной и современной законодательной базы для качественной реализации всех реформ Главы государства. Значительное внимание также уделяется совершенствованию законотворческой деятельности, осуществлению парламентского контроля и выстраиванию прямого, открытого диалога с обществом. В этом контексте для нас большое значение имеет дальнейшее укрепление сотрудничества с Межпарламентским союзом и изучение опыта парламентов других стран», – сказал Дадебай.

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество Казахстана с Межпарламентским союзом и обмен опытом между парламентами разных стран.

Ранее разработки казахстанского Курултая в сфере искусственного интеллекта представили на Всемирной конференции по электронному парламенту World e-Parliament Conference 2026 в Брюсселе.

Межпарламентский союз объединяет 183 национальных парламента и 15 региональных межпарламентских организаций. Казахстан входит в его состав с 1993 года.