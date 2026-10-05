От элитных семян до картофеля: как работает «Шахтерское»

Тысячи гектаров сельхозугодий, производство элитных семян, развитие орошения и новые для хозяйства культуры. Корреспондент BAQ.kz побывала в ТОО «Шахтерское» Карагандинской области и узнала, как на предприятии выращивают картофель, осваивают производство кукурузы на зерно и готовят семенной материал.

Зерновые культуры здесь выращивают примерно на 32 тыс. гектаров богарных земель, масличные – еще на 8 тыс. гектаров. Около 1,5 тыс. гектаров используются для семенных целей.

Одно из основных направлений – элитное семеноводство. Им хозяйство занимается с 2003 года.

Первая небольшая линия PETKUS появилась здесь еще в 2004 году. Сегодня работает современный комплекс, где семена проходят полный цикл подготовки.

Сначала зерно очищают, затем сортируют по удельному весу. При необходимости используется фотосепаратор.

В прошлом году оборудование помогло отделить примеси ячменя от пшеницы.

«Имея фотосепаратор, мы по цвету отделили примеси ячменя от пшеницы», – рассказал руководитель хозяйства.

После сортировки семена протравливают и упаковывают в большие биг-бэги. Задача – подготовить материал так, чтобы сельхозпроизводитель мог загрузить его в сеялку и выйти в поле.

Стоимость оборудования превышает 1,2 млн евро, а весь объект вместе со строительством обошелся почти в 1 млрд тенге.

Вложения в хозяйство продолжаются. В 2024 году объем инвестиций составил 4,5 млрд тенге, в 2025-м – 6,43 млрд тенге.

На 1 октября 2026 года показатель достиг 6,68 млрд тенге, а до конца года здесь рассчитывают приблизиться к 7,5 млрд тенге.

Еще одно направление развития – орошение. Первоначально систему построили на 1 753 гектарах.

В 2025 году начали создавать еще один участок площадью 1 800 гектаров, который запустили в этом году.

Сегодня общая площадь орошаемых земель составляет около 3,5 тыс. гектаров.

На орошении выращивают картофель, рапс и кукурузу на зерно.

Картофелеводством хозяйство занимается одиннадцатый год. В нынешнем сезоне под культуру отвели 750 гектаров, в следующем году площадь намерены увеличить до 1 тыс. гектаров.

Себестоимость килограмма картофеля составляет около 80 тенге с НДС. Средняя цена реализации в пределах 130-140 тенге хозяйство, по словам руководителя, устроила бы.

После уборки картофель сначала просушивают и готовят к длительному хранению.

Температура в хранилище во время нашего посещения составляла около 5,8 градуса. Начать реализацию нынешнего урожая планируют ориентировочно с 20 октября.

Кукурузу на зерно в этом году здесь выращивали впервые.

Экспериментальный участок составил 85 гектаров, урожайность – 101 центнер с гектара, или около 10,1 тонны.

Сегодня в хозяйстве работают 210 человек, около 80 из них – механизаторы.

И пока часть урожая отправляется на хранение, здесь уже планируют следующий сезон – расширение картофельных полей, развитие кукурузы и дальнейшее использование орошаемых земель.