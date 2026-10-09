От энергетики до ИИ: политолог о перспективах сотрудничества в СНГ

Предложение Президента Касым-Жомарта Токаева подготовить новую Стратегию развития СНГ до 2035 года показывает заинтересованность Казахстана в долгосрочном сотрудничестве. Такое мнение в комментарии BAQ.KZ высказал политолог Таир Нигманов.

По словам эксперта, инициатива свидетельствует о серьёзном отношении страны к договорённостям в рамках Содружества.

«Я бы не сказал, что данная стратегия пересматривает роль и задачи сотрудничества. В целом такие долгосрочные инициативы, рассчитанные на девять лет, показывают, что Казахстан серьёзно относится к подписанным договорённостям. Мы участники СНГ и намерены оставаться ими в будущем», - отметил Нигманов.

Среди значимых для Казахстана направлений политолог выделил энергетику, инфраструктуру и развитие человеческого капитала.

Энергетика и транспортные связи

Нигманов считает, что сотрудничество в энергетике важно на фоне роста населения и экономики, который увеличивает потребность в электроэнергии. По его оценке, взаимодействие со странами СНГ может стать дополнительным инструментом решения задач в этой сфере.

Развитие инфраструктуры эксперт связывает с диверсификацией экономики и снижением зависимости от экспорта полезных ископаемых. Здесь особое значение имеют логистика, торговые связи и транзит.

«В данном случае речь идет о логистике: с кем мы будем торговать, чьи товары и в каких направлениях будут проходить через нашу территорию. Во многом это связано со странами СНГ. Речь об экспорте и товарных потоках с юга, из других стран Центральной Азии, на север и в обратном направлении», - пояснил он.

Образование и искусственный интеллект

Еще одно перспективное направление - развитие человеческого капитала. По словам политолога, Казахстан стремится превратить высшее образование в полноценный сектор экономики, в том числе за счет открытия филиалов ведущих зарубежных вузов и привлечения иностранных студентов.

«Потенциальная аудитория - прежде всего наши ближайшие соседи, в том числе страны - участницы СНГ», - отметил эксперт.

Нигманов также считает реалистичным сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

«Можно открыть выступление любого главы государства - участника СНГ и увидеть, что в нем серьезный упор делается на цифровизацию, искусственный интеллект и другие технологии. Как минимум намерения весьма серьёзные и выходят за рамки разовых акций», - сказал политолог.

По его мнению, предложение Казахстана отражает стремление наполнить взаимодействие в рамках Содружества конкретными проектами и практической пользой.

«Попытка дать новый импульс сотрудничеству - это вера в то, что Содружество Независимых Государств продолжит существовать как организация, несмотря на критику в его адрес. Что это полноценная организация, которая приносит конкретные выгоды, а не просто клуб по интересам или своеобразное наследие прошлого», - подчеркнул Нигманов.

Эксперт добавил, что развитие экономических связей имеет и политическое значение: способствует укреплению добрососедства и стабильности на границах.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев предложил подготовить новую Стратегию развития СНГ до 2035 года и определить долгосрочные приоритеты Содружества с учётом меняющейся геополитической ситуации.