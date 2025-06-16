По итогам официальных переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина стороны подписали 24 межправительственных и межведомственных соглашения, охватывающих широкий спектр двустороннего сотрудничества, передает BAQ.KZ.

Члены делегаций двух стран обменялись документами, охватывающими сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных связей.



Кроме того, на межправительственном уровне были подписаны соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о техническом и экономическом сотрудничестве.