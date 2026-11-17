Искусственный интеллект, цифровые госуслуги и подготовка нового поколения управленцев – эти темы оказались в центре разговора казахстанских студентов Гарварда с деканом одной из самых известных школ государственного управления в мире. Встреча затронула не только технологические перспективы, но и возможности укрепления академических связей между Казахстаном и США.

16 ноября в Кембридже (штат Массачусетс) казахстанские магистранты встретились с деканом Harvard Kennedy School, профессором Джереми Вайнштейном. В обсуждении участвовали Айнур Тукумова, Ардак Кожатаева, Ержан Абиш и Айдар Акказынов, обучающиеся по программе Mid-Career Master in Public Administration.

Одной из главных тем стало применение искусственного интеллекта в государственном секторе. Участники обсудили, как внедрять новые технологии, не забывая о прозрачности алгоритмов, защите персональных данных и ответственности государственных институтов за принимаемые решения.

Отдельно речь шла о цифровом опыте Казахстана – развитии государственных онлайн-услуг, цифровых платформ и использовании технологий для повышения эффективности работы госорганов.

Не обошли стороной и подготовку будущих государственных лидеров. В частности, участники рассмотрели концепцию Triple Fluency, которую продвигает Джереми Вайнштейн. Она ориентирована на формирование у управленцев компетенций, необходимых для работы в условиях стремительных технологических перемен.

Еще одним направлением разговора стало расширение сотрудничества между Казахстаном и Гарвардским университетом. Среди возможных форматов – академические обмены, совместные исследования, экспертное взаимодействие и поддержка казахстанских студентов и специалистов государственного сектора.

Участники также отметили растущую роль Казахстана в цифровой трансформации Центральной Азии и подчеркнули значение связей между университетской средой и государственными институтами.

Встреча стала площадкой для обсуждения того, каким должно быть государственное управление в эпоху искусственного интеллекта и какую роль в этом процессе могут сыграть академические связи Казахстана с ведущими мировыми университетами.