В Мажилисе в ходе обсуждения проекта Цифрового кодекса депутаты подняли вопрос о понятии цифровой зрелости - новом инструменте, который предлагается закрепить в законодательстве, передаёт BAQ.KZ.

С инициативой выступила депутат Ажар Сагандыкова, обратившись с вопросами к разработчику проекта Екатерине Смышляевой и представителю Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрию Муну.

"Одним из обсуждаемых понятий цифрового кодекса стало понятие цифровой зрелости. Какое видение в итоге сложилось относительно её регулирования? И что именно министерство планирует вложить в это понятие? Насколько ведомство готово к его практической реализации - по методологии, кадрам и технической инфраструктуре?" — спросила депутат.

Отвечая на вопрос, Екатерина Смышляева отметила, что понятие цифровой зрелости имеет более широкий смысл, чем существующая система оценки госорганов.

"Мы сегодня видим, что цифровая зрелость дифференцируется. Есть индекс цифрового развития, по которому оцениваются госорганы. Но цифровая зрелость - это гораздо шире. Она применима не только к государственным органам, но и к отраслям, предприятиям, организациям. В мировом опыте она используется не для контроля и наказания, а для развития. Мы должны понимать, в какой точке находимся, чтобы двигаться дальше", — подчеркнула Смышляева.

По её словам, этот инструмент особенно актуален при внедрении технологий искусственного интеллекта, поскольку требует предварительной оценки готовности данных, кадров и инфраструктуры.

"Если данные сырые, персонал не готов, а система не развита, то внедрение технологий просто не даст результата. Поэтому институт цифровой зрелости должен стать частью практики управления цифровыми проектами", — добавила депутат.

В свою очередь, заместитель министра искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун отметил, что цифровая зрелость станет ключевым инструментом для построения полностью цифрового государства.

"Мы планируем использовать этот показатель не только для оценки госорганов и нацкомпаний, но и для мотивации предприятий, особенно в сельском хозяйстве и промышленности. С помощью искусственного интеллекта и роботизации можно поднять эффективность таких процессов более чем на 5%, но без цифровой инфраструктуры и данных этого невозможно", — сказал он.

Представитель Министерства искусстенного интеллекта также уточнил, что министерство рассматривает возможность предоставления льгот предприятиям, демонстрирующим высокий уровень цифровой зрелости, а оценка может проводиться автоматически, без дополнительного аудита.