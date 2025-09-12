Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу заявил о необходимости усилить работу по приватизации футбольных клубов. Также Глава государства сообщил, что известные предприниматели стали хозяевами четырех футбольных клубов Казахстана. О том, какая работа проводится в Казахстане по приватизации футбольных клубов, узнал корреспондент BAQ.KZ.

"Атырау" и "Ордабасы"

В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что сформирован список из 475 предприятий квазигоссектора, которые могут быть переданы в частные руки. В этот перечень вошли и восемь футбольных клубов: "Актобе", "Астана", "Атырау", "Ордабасы", "Туран", "Тараз", "Каспий" и "Шахтёр".

Корреспондент BAQ.KZ обратился за комментариями в управления спорта регионов.

Так, в управлении физической культуры и спорта Шымкента сообщили, что в настоящее время процесс приватизации футбольного клуба "Ордабасы" частными инвесторами не ведётся. Также отсутствует информация о потенциальных инвесторах.

В управлении физической культуры, спорта и туризма Атырауской области сообщили, что процесс приватизации футбольного клуба "Атырау" будет организован Управлением коммунальной собственности и государственного имущества. На данный момент ведётся работа по поиску потенциальных инвесторов.

Ключевые требования к будущим инвесторам включают:

развитие детско-юношеского футбола;

расширение и модернизацию спортивной инфраструктуры клуба;

обеспечение квалифицированными тренерами и привлечение зарубежных специалистов для обмена опытом;

профессиональную подготовку местных спортсменов с последующим переходом во взрослые команды;

внедрение инноваций и повышение общего уровня футбола в регионе;

финансовую устойчивость и готовность инвестора вкладывать собственные средства в развитие клуба.

В рамках приватизации для инвесторов планируется установить социальные обязательства. Они будут касаться развития футбольного центра (увеличение числа занимающихся, привлечение опытных тренеров, расширение инфраструктуры), улучшения материально-технической базы футбола в области, поддержки тренерского состава и повышения спортивных результатов команды.

Приватизация футбольного клуба "Атырау" запланирована на 2025–2026 годы.

"Туран"

В акимате Туркестанской области сообщили, что в целях привлечения инвесторов для развития футбольного клуба "Туран" состоялись переговоры с представителями компании АО "НАК "Казатомпром".

Сейчас компания рассматривает варианты возможного участия, и окончательные решения пока на стадии проработки. Итоги переговоров обещают сообщить дополнительно.

Параллельно в адрес ТОО "Саутс-Ойл" направлено официальное письмо с предложением подключиться к развитию клуба.

Какие требования выдвигаются к потенциальным инвесторам?

финансовая устойчивость;

наличие достаточных ресурсов для вложений;

обязательная регистрация как юридического лица;

ориентация на развитие футбола как основное направление.

"Кызыл-Жар СК", "Женис", "Шахтёр" и "Кайсар"

Между тем, в социальных сетях появилась информация о том, что футбольные клубы "Кызыл-Жар СК", "Женис", "Шахтёр" и "Кайсар" якобы уже нашли бизнесменов, готовых заняться их приватизацией.

В пресс-службе "Кызыл-Жар СК" сообщили, акимат Северо-Казахстанской области совместно с инвестором С. В. Каном проработали механизм передачи ФК "Кызылжар" в частную собственность.

"В рамках переходного периода, с 2026 по 2028 годы, финансирование клуба будет осуществляться из двух источников - с привлечением частных инвестиций и поддержкой со стороны области", - сообщили в пресс-службе.

В "Женисе" комментировать информацию отказались.

В "Кайсаре" сообщили, что клуб не выставлен на приватизацию.

В акимате Карагандинской области в ответ на запрос редакции сообщили, что на данном этапе давать комментарии по приватизации "Шахтера" преждевременно, так как в настоящее время клуб находится на балансе Управления физической культуры и спорта Карагандинской области.