Очередь на приватизацию: какие футбольные клубы Казахстана уже готовы к продаже
В числе будущих владельцев есть крупнейшая нацкомпания
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу заявил о необходимости усилить работу по приватизации футбольных клубов. Также Глава государства сообщил, что известные предприниматели стали хозяевами четырех футбольных клубов Казахстана. О том, какая работа проводится в Казахстане по приватизации футбольных клубов, узнал корреспондент BAQ.KZ.
"Атырау" и "Ордабасы"
В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что сформирован список из 475 предприятий квазигоссектора, которые могут быть переданы в частные руки. В этот перечень вошли и восемь футбольных клубов: "Актобе", "Астана", "Атырау", "Ордабасы", "Туран", "Тараз", "Каспий" и "Шахтёр".
Корреспондент BAQ.KZ обратился за комментариями в управления спорта регионов.
Так, в управлении физической культуры и спорта Шымкента сообщили, что в настоящее время процесс приватизации футбольного клуба "Ордабасы" частными инвесторами не ведётся. Также отсутствует информация о потенциальных инвесторах.
В управлении физической культуры, спорта и туризма Атырауской области сообщили, что процесс приватизации футбольного клуба "Атырау" будет организован Управлением коммунальной собственности и государственного имущества. На данный момент ведётся работа по поиску потенциальных инвесторов.
Ключевые требования к будущим инвесторам включают:
-
развитие детско-юношеского футбола;
-
расширение и модернизацию спортивной инфраструктуры клуба;
-
обеспечение квалифицированными тренерами и привлечение зарубежных специалистов для обмена опытом;
-
профессиональную подготовку местных спортсменов с последующим переходом во взрослые команды;
-
внедрение инноваций и повышение общего уровня футбола в регионе;
-
финансовую устойчивость и готовность инвестора вкладывать собственные средства в развитие клуба.
В рамках приватизации для инвесторов планируется установить социальные обязательства. Они будут касаться развития футбольного центра (увеличение числа занимающихся, привлечение опытных тренеров, расширение инфраструктуры), улучшения материально-технической базы футбола в области, поддержки тренерского состава и повышения спортивных результатов команды.
Приватизация футбольного клуба "Атырау" запланирована на 2025–2026 годы.
"Туран"
В акимате Туркестанской области сообщили, что в целях привлечения инвесторов для развития футбольного клуба "Туран" состоялись переговоры с представителями компании АО "НАК "Казатомпром".
Сейчас компания рассматривает варианты возможного участия, и окончательные решения пока на стадии проработки. Итоги переговоров обещают сообщить дополнительно.
Параллельно в адрес ТОО "Саутс-Ойл" направлено официальное письмо с предложением подключиться к развитию клуба.
Какие требования выдвигаются к потенциальным инвесторам?
-
финансовая устойчивость;
-
наличие достаточных ресурсов для вложений;
-
обязательная регистрация как юридического лица;
-
ориентация на развитие футбола как основное направление.
"Кызыл-Жар СК", "Женис", "Шахтёр" и "Кайсар"
Между тем, в социальных сетях появилась информация о том, что футбольные клубы "Кызыл-Жар СК", "Женис", "Шахтёр" и "Кайсар" якобы уже нашли бизнесменов, готовых заняться их приватизацией.
В пресс-службе "Кызыл-Жар СК" сообщили, акимат Северо-Казахстанской области совместно с инвестором С. В. Каном проработали механизм передачи ФК "Кызылжар" в частную собственность.
"В рамках переходного периода, с 2026 по 2028 годы, финансирование клуба будет осуществляться из двух источников - с привлечением частных инвестиций и поддержкой со стороны области", - сообщили в пресс-службе.
В "Женисе" комментировать информацию отказались.
В "Кайсаре" сообщили, что клуб не выставлен на приватизацию.
В акимате Карагандинской области в ответ на запрос редакции сообщили, что на данном этапе давать комментарии по приватизации "Шахтера" преждевременно, так как в настоящее время клуб находится на балансе Управления физической культуры и спорта Карагандинской области.
