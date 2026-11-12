От границ к алгоритмам: приоритеты Токаева и новые задачи ОДКБ

Современные угрозы безопасности все чаще возникают за пределами привычного военного пространства. Кибератаки, цифровое мошенничество, трансграничные преступные сети и использование искусственного интеллекта меняют характер рисков, с которыми сталкиваются государства. В таких условиях коллективная безопасность требует не только военной готовности, но и защиты критической инфраструктуры, обмена оперативными данными и развития технологических возможностей.

На московском саммите ОДКБ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил информационную безопасность с учетом растущего влияния искусственного интеллекта в числе приоритетов наряду с борьбой против международного терроризма и наркотрафика. Этот подход приобретает особое значение на фоне масштабных цифровых преобразований в Казахстане, где уже действует Цифровой кодекс, реализуется стратегия Digital Qazaqstan и развивается собственная инфраструктура искусственного интеллекта.

Принятая главами государств Декларация ОДКБ предусматривает дальнейшее совершенствование сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, противодействие киберпреступности и продолжение совместных специальных операций. При этом практическая эффективность новых подходов будет зависеть от способности стран объединить технологические ресурсы, правовые механизмы и работу компетентных органов.

Какие возможности открывает цифровая политика Казахстана для коллективной безопасности, почему трансграничная преступность требует новых инструментов и как предложения Токаева могут быть реализованы в рамках ОДКБ? Об этом рассказал казахстанский эксперт, руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» Максим Крамаренко.

– Президент Касым-Жомарт Токаев на московском саммите особо выделил необходимость укрепления информационной безопасности с учетом растущего влияния искусственного интеллекта. Как Вы оцениваете значение этого акцента для развития ОДКБ? Насколько современные технологические угрозы меняют само понимание коллективной безопасности?

– Этот акцент выводит само понятие коллективной безопасности за пределы классической охраны границ и совместных военных операций. Касым-Жомарт Токаев действительно поставил информационную безопасность с учетом влияния ИИ в один ряд с терроризмом и наркотрафиком, потому что современные технологические угрозы меняют подход к безопасности сразу в трех аспектах. Во-первых, стирается грань между мирным временем и конфликтом: нанести ущерб критической инфраструктуре можно без пересечения сухопутных границ, о чем говорит и озабоченность, выраженная в Декларации в связи с атаками безэкипажных средств на суда и порты, включая Каспий. Во-вторых, объектом защиты становятся не только территория и войска, но и энергетика, транспорт, финансы, а также информационное пространство. В-третьих, уязвимость одной страны автоматически бьет по соседям, поскольку цифровые системы региона тесно связаны. Для ОДКБ, изначально созданной под военные сценарии, это означает необходимость осваивать новые измерения безопасности. И понятное дело, что это задача не на один год, а на несколько председательств вперед.

– В итоговой Декларации государства ОДКБ подчеркнули необходимость совершенствования международного регулирования информационно-коммуникационных технологий и противодействия киберпреступности. Какие возможности для такого сотрудничества открывает курс Казахстана на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта?

– У нашей страны для этого есть серьезная база. 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, с 12 июля действует Цифровой кодекс, который закрепляет цифровые права граждан, регулирует биометрию и вводит право на пересмотр алгоритмических решений. Кроме того, утверждена стратегия Digital Qazaqstan до 2029 года, работают профильное Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, Международный центр Alem.ai, развивается языковая модель KazLLM. И здесь важно, что обозначенный Касым-Жомартом Токаевым приоритет информационной безопасности опирается на конкретные преобразования, которые уже проводятся в самом Казахстане. То есть здесь Казахстан выступает не просто как участник дискуссии, а как государство с формирующейся нормативной и технологической базой в этой сфере. Это позволяет Астане предлагать партнерам по организации готовые правовые модели для гармонизации национальных законов, а также дает возможность превратить казахстанские площадки в базу для совместных разработок, аудита киберуязвимостей и подготовки специалистов по информационной безопасности для всего региона.

– Касым-Жомарт Токаев также призвал консолидировать усилия в борьбе с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Как Вы оцениваете обозначенные Президентом приоритеты с точки зрения национальной безопасности Казахстана? Какие механизмы ОДКБ могут обеспечить наиболее ощутимые практические результаты?

– Обозначенные Президентом приоритеты точно отражают реальные риски. Казахстан находится на пересечении транзитных маршрутов, а Центральная Азия представляет собой единое пространство угроз: даже без общей границы с Афганистаном риски с южных рубежей региона напрямую затрагивают нас. Владимир Путин во вступительном слове отдельно отметил афганское направление среди главных фокусов внимания, а предстоящее председательство Таджикистана в 2027 году повышает шансы на то, что эта тема получит реальные ресурсы. Наиболее ощутимый практический результат здесь дают не армейские структуры, а взаимодействие спецслужб, пограничных, таможенных и финансовых органов, которые ведут ежедневную работу и обмениваются оперативными данными. Опыт января 2022 года, когда Коллективные силы оперативно прибыли в Казахстан по нашему обращению, доказал эффективность механизма в острой кризисной фазе. Но противодействие терроризму и наркотрафику требует рутинной, системной работы силовиков, которая затем реализуется в различных операциях по пресечению транснациональной преступной деятельности. Конечно же, эффективность межгосударственного взаимодействия в рамках ОДКБ также зависит от планирования совместной деятельности, что нашло свое отражение в утвержденной на московском саммите Антитеррористической стратегии государств членов ОДКБ до 2030 года. А также от развития взаимодействия с антитеррористическими и антинаркотическими структурами СНГ и ШОС. Такая координация позволит отслеживать угрозы на дальних подступах, еще до того, как они достигнут границ Казахстана.

– В Декларации предусмотрено продолжение совместных операций «Канал», «Нелегал», «ПРОКСИ» и «Наемник». Насколько важны подобные механизмы для Казахстана и какие преимущества дает государствам объединение оперативных возможностей, информационного обмена и координации действий?

– Решение продолжить регулярные комплексные операции переводит политические декларации в плоскость ежедневной работы силовых и правоохранительных органов. Для Казахстана каждый из этих форматов закрывает свой критический участок рисков: «Канал» позволяет перекрывать как традиционные маршруты опиатов, так и лаборатории синтетических наркотиков; «Нелегал» помогает контролировать миграционные потоки и не давать криминалу использовать транзитные коридоры страны; операция «ПРОКСИ» бьет по цифровой инфраструктуре преступников, блокируются вредоносные ресурсы, через которые идут вербовка, кибермошенничество и сбыт наркотиков; а «Наемник» пресекает выезд граждан в зоны вооруженных конфликтов и нейтрализует вербовочные сети. Главное преимущество объединения усилий заключается в создании единого информационно-оперативного пространства. Ведь для преступника граница – линия на карте, а для следователя – стена. Общие операции выравнивают эту асимметрию. Когда пограничные, миграционные, финансовые и специальные службы разных стран обмениваются данными напрямую и действуют синхронно, резко сокращается время реакции на угрозу. Трансграничная преступность теряет свое главное преимущество: возможность уходить от ответственности за счет разницы в юрисдикциях и ведомственных барьеров.

– Казахстан участвует в развитии региональных механизмов безопасности и одновременно реализует собственные технологические преобразования. Как Вы оцениваете возможности интеграции этих направлений в рамках ОДКБ? Какие практические результаты могли бы продемонстрировать эффективность подходов, обозначенных Президентом Токаевым на московском саммите?