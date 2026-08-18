От гранта до прибыли: как в Казахстане меняют коммерциализацию науки

За последние четыре года научные проекты, получившие гранты на коммерциализацию, заработали свыше 80 млрд тенге. При этом в Министерстве науки и высшего образования признают, что между научными исследованиями и их внедрением в производство все еще остается «мертвая зона». Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты напомнили министру о критике Главы государства. 19 марта 2026 года на встрече с научной общественностью Президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что ежегодно на финансирование науки направляется около 200 млрд тенге, однако практическая отдача от этих вложений пока недостаточна.

Отвечая на вопрос о коммерциализации разработок, Саясат Нурбек сообщил, что количество грантовых научных программ значительно выросло по сравнению с 2018-2019 годами. Сейчас в стране реализуется более двух тысяч программ.

«Если сравнивать с 2018 годом, количество грантовых программ тоже выросло за счет увеличения финансирования. Свыше двух тысяч программ реализуются у нас», – сказал министр.

Отдельное направление связано с грантами на коммерциализацию. По словам Нурбека, сегодня 14 проектов уже внедрены и приносят доход, а часть разработок вышла на зарубежные рынки.

«На сегодняшний день где-то 14 проектов у нас внедрены, коммерциализуются, зарабатывают деньги. Восемь из них уже имеют годовой оборот. Продукция уходит на экспорт», – сообщил он.

По данным министра, совокупный доход проектов, получивших гранты на коммерциализацию, за последние четыре года превысил 80 млрд тенге.

«В целом за последние четыре года эти проекты, которые получили гранты на коммерциализацию, заработали свыше 80 миллиардов тенге», – отметил Саясат Нурбек.

Почему разработки не доходят до производства

Министр признал, что в действующей системе финансирования науки долгое время существовал разрыв между проведением исследований и созданием готового промышленного продукта.

Фундаментальные исследования получают отдельное финансирование, индивидуальные проекты ученых поддерживаются через грантовые конкурсы, существуют программы для молодых ученых и программно-целевое финансирование крупных прикладных исследований. При этом не хватало отдельного инструмента для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создания опытных образцов и подготовки разработок к промышленному внедрению.

«Есть вот эта «мертвая зона», о которой я говорил, когда на фундаментальные исследования у нас отдельное финансирование, индивидуальные проекты ученых – это грантовое финансирование. И вот такая «мертвая зона» появляется на НИОКР, на разработку промышленных образцов, на научно-конструкторские разработки», – пояснил глава Миннауки.

По его словам, новый вид грантов для этого этапа был проработан в прошлом году и начинает внедряться с 2026 года.

Компании будут сами заказывать ученым разработки

Министерство также меняет подход к коммерциализации. Уже третий год часть научных тем формируется не только по инициативе университетов и научных коллективов, но и по запросам промышленных предприятий.

Для этого проводятся научно-технологические сессии, в рамках которых ученых привозят непосредственно на предприятия, а бизнес обозначает конкретные производственные задачи, для которых необходимы новые технологии.

В качестве одного из примеров Саясат Нурбек привел работу ученых с предприятием «Казахмыс» на Балхашском медеплавильном заводе, где перед исследователями была поставлена задача найти способы извлечения ценных и редких металлов из производственных отходов.

Еще одним обязательным условием становится софинансирование со стороны бизнеса.

«Научный коллектив, институт должен показать, что есть конкретная компания, конкретное производство, которое заинтересовано в этой разработке и готово софинансировать. Если оно не готово софинансировать, то такой ценности для научной разработки нет», – заявил министр.

840 проектов пошли на внедрение

Журналист также спросил министра, считает ли он низкую долю коммерциализированных разработок провальным показателем.

Саясат Нурбек отметил, что оценивать результаты только за один год некорректно, поскольку многие научные проекты рассчитаны на трехлетний цикл и еще не завершены.

«Когда мы говорим 1%, это текущий год только. По итогам 2025 года на самом деле неплохие показатели. Из этих трех с лишним тысяч научных программ 11 с лишним тысяч научных публикаций было, 650 патентов было получено и 840 проектов пошли на внедрение», – сообщил он.

По словам министра, значительная часть действующих проектов относится к фундаментальным и прикладным исследованиям и завершится в 2027-2028 годах. Поэтому результаты их коммерциализации также будут видны позже.

На вопрос о том, считает ли он справедливой критику Президента относительно недостаточной практической отдачи от науки, Саясат Нурбек ответил: