  • 27 Мая, 18:24
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От хай-тека до WorldSkills: в Абайской области прошёл строительный фестиваль

Международный фестиваль в Абайской области собрал более 2000 участников.

Сегодня, 18:13
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Акимат области Абай Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
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Фото: Акимат области Абай

В Высшем колледже геодезии, картографии и строительства области Абай впервые состоялся международный фестиваль "Искусство строительства – The Art of Building", передаёт BAQ.KZ.

Мероприятие организовано при поддержке Управления образования области Абай и НАО "TALAP" в рамках регионального плана Года рабочих профессий.

Фестиваль собрал около 2000 участников: 1200 — в онлайн-формате и более 500 — офлайн, включая гостей из 16 регионов Казахстана. Участники обсудили актуальные темы в сфере технического и профессионального образования, новые технологии и материалы в строительстве.

Цель фестиваля — повышение престижа рабочих профессий в строительной отрасли, развитие профессиональных компетенций, укрепление партнёрства между колледжами и бизнесом.

В рамках фестиваля прошли:

  • Форсайт-сессия с участием экспертов из Германии, России и Казахстана;

  • Мастер-классы по строительным компетенциям от национальных экспертов WorldSkills Kazakhstan;

  • Демонстрация новых строительных технологий и материалов от отечественных компаний;

  • Награждение победителей международного конкурса "Дом в стиле хай-тек".

Также в рамках фестиваля проходит республиканский конкурс профессионального мастерства среди преподавателей по трём строительным направлениям. Его финал и церемония награждения состоятся 30 мая.

Фестиваль стал уникальной площадкой для обмена опытом, диалога между преподавателями, профессионалами отрасли и молодыми специалистами.

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