От хай-тека до WorldSkills: в Абайской области прошёл строительный фестиваль
Международный фестиваль в Абайской области собрал более 2000 участников.
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В Высшем колледже геодезии, картографии и строительства области Абай впервые состоялся международный фестиваль "Искусство строительства – The Art of Building", передаёт BAQ.KZ.
Мероприятие организовано при поддержке Управления образования области Абай и НАО "TALAP" в рамках регионального плана Года рабочих профессий.
Фестиваль собрал около 2000 участников: 1200 — в онлайн-формате и более 500 — офлайн, включая гостей из 16 регионов Казахстана. Участники обсудили актуальные темы в сфере технического и профессионального образования, новые технологии и материалы в строительстве.
Цель фестиваля — повышение престижа рабочих профессий в строительной отрасли, развитие профессиональных компетенций, укрепление партнёрства между колледжами и бизнесом.
В рамках фестиваля прошли:
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Форсайт-сессия с участием экспертов из Германии, России и Казахстана;
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Мастер-классы по строительным компетенциям от национальных экспертов WorldSkills Kazakhstan;
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Демонстрация новых строительных технологий и материалов от отечественных компаний;
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Награждение победителей международного конкурса "Дом в стиле хай-тек".
Также в рамках фестиваля проходит республиканский конкурс профессионального мастерства среди преподавателей по трём строительным направлениям. Его финал и церемония награждения состоятся 30 мая.
Фестиваль стал уникальной площадкой для обмена опытом, диалога между преподавателями, профессионалами отрасли и молодыми специалистами.
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