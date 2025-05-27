В Высшем колледже геодезии, картографии и строительства области Абай впервые состоялся международный фестиваль "Искусство строительства – The Art of Building", передаёт BAQ.KZ.

Мероприятие организовано при поддержке Управления образования области Абай и НАО "TALAP" в рамках регионального плана Года рабочих профессий.

Фестиваль собрал около 2000 участников: 1200 — в онлайн-формате и более 500 — офлайн, включая гостей из 16 регионов Казахстана. Участники обсудили актуальные темы в сфере технического и профессионального образования, новые технологии и материалы в строительстве.

Цель фестиваля — повышение престижа рабочих профессий в строительной отрасли, развитие профессиональных компетенций, укрепление партнёрства между колледжами и бизнесом.

В рамках фестиваля прошли:

Форсайт-сессия с участием экспертов из Германии, России и Казахстана;

Мастер-классы по строительным компетенциям от национальных экспертов WorldSkills Kazakhstan;

Демонстрация новых строительных технологий и материалов от отечественных компаний;

Награждение победителей международного конкурса "Дом в стиле хай-тек".

Также в рамках фестиваля проходит республиканский конкурс профессионального мастерства среди преподавателей по трём строительным направлениям. Его финал и церемония награждения состоятся 30 мая.

Фестиваль стал уникальной площадкой для обмена опытом, диалога между преподавателями, профессионалами отрасли и молодыми специалистами.