Казахстанские предприятия постепенно забирают внутрь страны те этапы производства, которые раньше оставались за рубежом. На текстильных предприятиях хотят пройти путь от хлопка до готового белья, автозаводы переходят от крупноузловой сборки к выпуску машин с местными комплектующими, в стране уже производят шины, автокресла, мультимедийные системы, вагоны и бытовую технику.

Один из самых крупных проектов разворачивается в Туркестанской области. В СЭЗ «TURAN» компания «Туркестан текстиль» вместе с LIHUA GROUP строит комплекс, где хлопок будут перерабатывать на одной площадке до готового домашнего текстиля.

Здесь разместят прядильное производство и последующие этапы переработки. После выхода предприятия на проектную мощность заявлено создание 1,3 тысячи рабочих мест.

Автомобили будут собирать из большего числа местных деталей

Заметнее всего переход к более глубокой локализации идет в автопроме. По отдельным маркам доля казахстанского производства уже доходит до 40%.

За 2024 и 2025 годы заработали два автозавода. KIA Qazaqstan рассчитан на 70 тысяч машин в год. Astana Motors Manufacturing Kazakhstan может выпускать до 120 тысяч автомобилей CHANGAN, Great Wall Motor и Chery.

Но теперь речь идет уже не только о сборке самих машин.

В Сарани запустили производство шин Tengri Tyres. В Алматы выпускают мультимедийные системы Hyundai, климатические модули, напольные покрытия и автомобильные сиденья. В Костанае работает центр по производству автокомпонентов.

Та же схема постепенно появляется в других отраслях. На базе «АгромашХолдингKZ» начали выпуск техники John Deere. Компания Valmont Industries локализовала дождевальные машины Valley.

В Астане собирают пассажирские вагоны Stadler, а на локомотивном заводе Wabtec доля местного производства достигла 45%.

В Казахстане выпускают спецтехнику XCMG и дорожно строительные машины LiuGong. В Сарани производят телевизоры и стиральные машины Samsung, в Алматы собирают телевизоры Xiaomi.

Металл, химия и готовая продукция

Новые производства появились в металлургии и химической отрасли. В стране запустили выпуск стальных труб большого диаметра, алюминиевой упаковки и радиаторов.

Налажено производство жидкого стекла, силиката натрия и метилэтанола.

Смысл нынешнего курса заключается в том, чтобы внутри Казахстана оставалось больше производственных операций. Чем больше этапов проходит сырье внутри страны, тем меньше предприятие зависит от готовых импортных деталей и тем больше работы получают местные заводы.

Для таких проектов предусмотрено долгосрочное льготное финансирование через институты развития холдинга «Байтерек». В стране действует 21 соглашение об инвестициях и 18 специальных экономических зон.

По данным Правительства, в СЭЗ, среди которых «Атырау», «Актөбе», «Қорқыт Ата» и «ИТЛК «Алатау», привлечено свыше 11,1 трлн тенге инвестиций.

Сейчас ставка смещается от схемы, при которой зарубежные детали привозили и собирали в Казахстане, к производству большей части компонентов и готового товара внутри страны.