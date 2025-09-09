В Президентском центре Управления делами Президента РК прошло экспертное обсуждение Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию". В дискуссии приняли участие депутаты, политологи, представители научного сообщества и институтов гражданского общества, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Директор Президентского центра Бакытжан Темирболат отметил, что ключевая идея Послания заключается в глубокой цифровой трансформации страны и создании законодательной базы для реформ.

"Важнейшей стратегической задачей Президент назвал превращение Казахстана в течение ближайших трех лет в полноценную цифровую страну. Ключевым компонентом курса станет внедрение искусственного интеллекта и тотальная цифровизация, которые кратно усилят потенциал страны во всех сферах", – сказал Темирболат.

Он напомнил, что для координации этого направления будет создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития с повышением статуса министра до уровня вице-премьера.

Обращаясь к народу Казахстана, Президент также поставил целый ряд задач, направленных на устойчивость социально-экономического развития страны: формирование макроэкономической стабильности, пересмотр инвестиционной политики и условий для ведения бизнеса, формирование экосистемы цифровых активов, раскрытие промышленного потенциала, перезагрузку системы социальной поддержки, а также утверждение в обществе идеологии закона и порядка.

Самым главным месседжем Послания, по словам Темирболата, стало предложение о переходе к политической системе с однопалатным парламентом.

"Это знаменует собой новый этап политической реформы и сигнализирует обществу о твердой приверженности Главы государства стратегии: сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. Вместе с тем новелла повлечет серьезное переформатирование государственно-политической структуры и перебалансировку системы сдержек и противовесов. Не случайно президент дал целый год на обсуждение этой инициативы", – отметил глава Президентского центра.

Он добавил, что здесь есть и плюсы – ускорение процесса принятия законов и сокращение расходов бюджета, и риски – исчезновение дополнительного политического фильтра в лице верхней палаты, обеспечивающего представительство интересов регионов.

Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова отметила, что новое Послание Главы государства стало историческим событием, отличающимся от предыдущих особым акцентом на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта.

"Вчера мы с вами стали участниками и свидетелями очередного исторического события – обращения Главы государства, которое сильно отличалось от всех предыдущих. Главный упор был сделан на цифровизацию страны и внедрение искусственного интеллекта в системе управления", – подчеркнула парламентарий.

По словам Сагандыковой, в выступлении Президента особое внимание заслуживают две ключевые темы – принцип нулевой терпимости к любому правонарушению и ситуация на Каспии.

"Если мы будем равнодушно проходить мимо насилия и агрессии, мы сами станем заложниками хаоса. Прогрессивная нация – это не только экономика и технологии, это культура поведения, уважение к закону, к себе и друг к другу. Государство может создавать институты, но без внутренней дисциплины общества перемен не будет", – сказала депутат.

Она также обратила внимание на экологические вызовы Каспия, отметив, что море мелеет, экосистемы разрушаются, а жители региона страдают от нехватки чистой воды.

"Президент абсолютно прав, говоря, что действовать нужно сейчас. Нам необходим совместный мониторинг прикаспийских стран, сокращение промышленной нагрузки, внедрение современных технологий экономии воды, использование искусственного интеллекта для мониторинга ресурсов. И самое важное – вовлечение ученых, экологов и местных сообществ. Каспий – это наша история, стратегический ресурс и вопрос национальной безопасности", – подчеркнула Сагандыкова.

Депутат заявила, что ответственность за будущее страны лежит на каждом гражданине.

Ее коллега, депутат Мажилиса обратила внимание на инициативу о развитии туризма, озвученную Президентом в Послании.

По ее словам, туризм обозначен как одна из ключевых отраслей, которая должна стать точкой роста для национальной экономики.

"Президент отметил, что необходимо увеличить долю туризма на рынке. Лично я этим летом объездила шесть регионов страны, где сосредоточены туристические объекты, и увидела как сильные стороны, так и системные проблемы", – сказала парламентарий.

Она напомнила, что за последние четыре года поток туристов в Казахстан увеличился с 2 млн человек до 15 млн, а общий вклад отрасли в экономику составил 1,2 трлн тенге.

"Это яркое свидетельство жизнеспособности и устойчивости сферы. Президент абсолютно прав, говоря, что горный и горнолыжный туризм должны стать национальным брендом", – подчеркнула депутат.

В обсуждении приняли участие также советник Посольства Кыргызстана Алим Токтомамбетов, заместитель директора Президентского центра Мариян Абишева, представители молодежного крыла "Жастар рухы" партии "AMANAT" и Института истории государства.

Эксперты сошлись во мнении, что Послание Президента определило стратегию развития Казахстана не только в социально-экономическом, но и в политическом измерении, а цифровая повестка станет ключевым драйвером модернизации страны.