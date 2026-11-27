Искусственный интеллект в образовании, государственном управлении, финансах и транспорте – Казахстан представил свои цифровые разработки на международной конференции AI Journey 2026. С отечественной технологической экосистемой ознакомились президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Среди представленных решений — национальная платформа QazTech, ИИ-помощник eGov GPT, мессенджер Aitu и инструменты для борьбы с финансовым мошенничеством.

Казахстанскую экспозицию разделили на шесть направлений: «Технологическая нация», Startup City, GovTech, Aitu, ИИ в транспорте и FinTech. Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев представил главам государств достижения страны в развитии стартапов, технологического предпринимательства и национальной ИИ-экосистемы.

От школьной скамьи до ИИ-университета

Одним из центральных направлений стала подготовка специалистов по искусственному интеллекту. Казахстан представил образовательную цепочку, которая охватывает школьников, студентов, государственных служащих и представителей бизнеса.

В нее вошли национальная программа AI-Sana, платформа ALFA, проекты TUMO Astana и Tomorrow School, а также первый в Центральной Азии ИИ-университет QAIRU. Отдельно презентовали международную инициативу ML School Kazakhstan, реализуемую совместно с Yandex Qazaqstan.

Еще одна составляющая технологической экосистемы – международный центр искусственного интеллекта alem.ai. Он призван объединить стартапы, исследователей, корпорации и молодых специалистов.

Государственные услуги переходят в формат диалога

В направлении GovTech внимание уделили цифровизации государственного управления. Казахстан занимает 16-е место среди 194 стран в рейтинге электронного правительства ООН, а Всемирный банк относит страну к высшей группе «А».

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин представил национальную платформу QazTech и ИИ-помощника eGov GPT. Последний позволяет получать государственные услуги в формате диалога. Сейчас через него доступны 55 услуг.

Также показали цифровое рабочее пространство Aitu GovWorkspace со встроенными ИИ-инструментами.

Масштаб цифровизации отражают и пользовательские показатели: мобильным приложением eGov Mobile пользуются 15 млн человек, а 90% государственных услуг доступны онлайн. Для предпринимателей работает eGov Business, где можно получать услуги и подписывать документы с помощью QR-кода.

Aitu, финансы и защита от мошенников

Отдельную площадку посвятили отечественной платформе Aitu. Она объединяет коммуникационные инструменты, государственные и бизнес-сервисы, а также возможности искусственного интеллекта. По представленным данным, платформа насчитывает более 7 млн зарегистрированных аккаунтов.

Среди ее функций – ИИ-ассистенты, автоматический перевод сообщений с казахского на русский язык, денежные переводы, платежи и подписание юридически значимых документов.

В финансовом секторе представили ИИ-ассистент IRIS, предназначенный для аналитической поддержки решений в области денежно-кредитной политики, а также Национальный Антифрод-центр, который использует искусственный интеллект для выявления и предупреждения мошеннических операций.

По данным Национального банка, благодаря принимаемым мерам уровень интернет-мошенничества впервые за последние пять лет снизился на 26,2%.

Еще одно направление экспозиции – применение искусственного интеллекта для цифровой трансформации транспортной отрасли.

Будущее технологий – за молодыми

Отдельным событием конференции стала встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина с молодежью. В диалоге участвовали школьники и студенты, в том числе победители международных олимпиад по искусственному интеллекту.

Главы государств обсудили с молодыми участниками применение ИИ в науке, образовании, медицине, экономике и искусстве. Встреча прошла в интерактивном формате: школьники и студенты смогли задать интересующие их вопросы.

Касым-Жомарт Токаев поздравил молодых участников с возможностью представить свои достижения на международной площадке и отметил значимость подобных мероприятий для раскрытия потенциала нового поколения.

Таким образом, казахстанская экспозиция на AI Journey 2026 охватила практически все ключевые направления цифровой трансформации – от подготовки кадров и развития стартапов до государственного управления и финансовой безопасности.