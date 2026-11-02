От инфраструктуры до социальной сферы: в регионе обсудили приоритеты развития

В Акмолинской области состоялись встречи с населением с участием представителей Курултая, Қазақстан Халық Кеңесі и Правительства. Основной темой обсуждения стало Послание Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе».

В состав делегации вошли депутат Курултая Асхат Рахимжанов, член Қазақстан Халық Кеңесі Багдат Рахметуллина и вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.

Рабочая группа встретилась с коллективом и студентами университета имени Ш. Уалиханова, сотрудниками предприятий «Тыныс» и «Новопэк», а также представителями сферы образования и культуры Зерендинского района. В городе Косшы встречи прошли в школе-гимназии, поликлинике «Виамедис» и общественном культурно-спортивном комплексе.

Участники обсудили приоритеты социально-экономического развития, модернизацию образования и здравоохранения, развитие рынка труда и повышение качества жизни населения.

Особое внимание уделили объявлению 2027 года Годом всенародной большой стройки. По словам Асхата Рахимжанова, при реализации инициативы важно учитывать реальные потребности регионов, обеспечивать качество строительства, соблюдение сроков и дальнейшее содержание инфраструктурных объектов.

Депутат Курултая Шолпан Каринова подчеркнула, что подобные встречи направлены не только на разъяснение положений Послания, но и на получение обратной связи от граждан. По её словам, реализация государственных инициатив требует открытого диалога, единства и общей ответственности.

Такие рабочие поездки позволяют представителям государственных органов непосредственно на местах знакомиться с проблемами регионов, выслушивать предложения жителей и определять вопросы, требующие дальнейшей проработки.