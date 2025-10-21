Компания Yandex Qazaqstan представила обновлённый отчёт по устойчивому развитию, в котором раскрыла ключевые инициативы в области социальной ответственности, технологий, образования, поддержки бизнеса и цифровой доступности, передает BAQ.KZ.

В 2024 году пользователи сервиса "Инватакси" совершили 217 тысяч поездок, а за первые шесть месяцев 2025 года — уже 231 тысячу. Общий объём инвестиций в этот проект составил более 408 млн тенге.

Одним из приоритетов компании остаётся развитие IT-образования. С 2017 года Школа программирования Яндекса обучила более 390 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Занятия проходят бесплатно в шести городах Казахстана и преподаются практикующими разработчиками и опытными педагогами. В 2025 году 2,3 тысячи школьниц приняли участие в международной программе Technovation Girls, целью которой является вовлечение девушек в STEM-направления — науку, технологии, инженерию и математику.

Помимо образовательных программ, компания активно внедряет технологии, расширяющие доступ к знаниям. Например, Яндекс Поиск с функцией Нейро, использующий генеративный ИИ, стал выдавать понятные ответы на сложные вопросы. С момента запуска опции число пользователей выросло на 69%, а количество запросов — на 49%. Около трети ежедневных запросов в Казахстане связаны с образовательной тематикой.

В 2024 году также был запущен Центр технологий для общества на базе Yandex Cloud. Один из первых проектов — нейросеть для мониторинга снежных барсов, обрабатывающая миллионы снимков с фотоловушек. Центр также поддерживает вузы, предоставляя облачные ресурсы для научных исследований. В числе партнёров — Satbayev University, КБТУ и Международный университет Астаны.

Компания активно развивает платформенную занятость: сегодня с сервисом Яндекс Go сотрудничают более 845 тысяч водителей и курьеров. В июле 2025 года Яндекс стал налоговым агентом для 85 тысяч индивидуальных предпринимателей, а к октябрю это число выросло до 105 тысяч. Компания взяла на себя расчёт и уплату налогов и социальных взносов, что позволило партнёрам получать медицинскую страховку и социальную защиту.

В сфере городской инфраструктуры Yandex Qazaqstan реализует цифровые решения, повышающие безопасность и удобство: в Костанае и Караганде водители получают сигналы светофоров и голосовые предупреждения об опасных участках. В Астане, Костанае и Актобе пользователи Яндекс Go могут отслеживать движение скорой помощи, что снижает нагрузку на диспетчерские службы.

Большое внимание уделяется цифровой доступности. Совместно с Министерством труда и социальной защиты реализуется проект "Инватакси", а также внедряются собственные разработки: умная камера для незрячих, приложение Яндекс Разговор для перевода речи и текста, визуальные уведомления и чат для водителей с нарушением слуха. В Яндекс Картах указана информация о доступности объектов для маломобильных граждан в более чем 79 тысячах организаций по всей стране.

Компания продолжает активно поддерживать казахский язык и культуру. Все ключевые сервисы Яндекса доступны на казахском языке. Уже около 27% запросов в Поиске поступают на казахском, а количество запросов к голосовому помощнику Алиса на этом языке выросло на 70% по сравнению с прошлым годом. Запущены проекты ISKRA Qazaqstan и лента "Моя волна" на казахском языке, а в Кинопоиске доступны более 200 казахстанских фильмов и сериалов. В Яндекс Книгах размещено более 2 тысяч книг от казахстанских издательств.

Для малого и среднего бизнеса компания предлагает инструменты продвижения через Yandex Ads, Яндекс Карты и Яндекс Go, а также сервисы облачной платформы Yandex Cloud. Сервисы синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit и Yandex SpeechSense автоматизируют работу колл-центров. В 2025 году библиотека голосов пополнилась новыми синтезами на казахском и русском языках.

В конце 2024 года была запущена программа поддержки стартапов, предоставляющая доступ к Yandex Cloud, API Яндекс Карт и другим инструментам. Более 150 компаний уже воспользовались грантами и облачными сервисами для запуска и масштабирования своих проектов.

Yandex Qazaqstan продолжит реализовывать проекты, направленные на улучшение качества жизни, развитие технологий и обеспечение доступности цифровых решений для всех жителей страны.