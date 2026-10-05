От «карусели» до 28 тысяч литров молока в сутки: как работает современная ферма

Сотни голштино-фризских коров, автоматизированная система доения, климат-контроль и десятки тысяч литров молока ежедневно. Корреспондент BAQ.kz побывала на молочно-товарной ферме «Рамадан» в Карагандинской области и показывает, как изнутри устроено современное молочное производство.

Молочно-товарная ферма официально открылась в мае 2025 года. Сегодня здесь содержат около 850 коров голштино-фризской породы.

В среднем одна корова дает около 33-34 литров молока в сутки. Общий суточный объем производства составляет порядка 27-28 тысяч литров.

В дальнейшем в хозяйстве рассчитывают увеличить дойное поголовье до 1 200 коров, а средний надой – до 40 литров на одну корову в сутки.

Большое внимание уделяется условиям содержания поголовья. В коровниках следят за микроклиматом, а для животных даже включают классическую музыку.

Каждый день здесь повторяется большой производственный цикл – кормление, уход за животными, ветеринарный контроль и доение.

Коровы поочередно заходят на вращающуюся платформу, после чего начинается процесс доения.

Ежедневные 27-28 тысяч литров молока – результат работы не только оборудования, но и коллектива фермы.

Сегодня на предприятии работают 75 человек. Около 70% сотрудников – местные жители.

При этом сама ферма продолжает расширяться. Сейчас на территории строят еще два новых коровника.

Каждый из них рассчитан на 440 голов – суммарно еще на 880 животных.

В новых помещениях предусматривают систему климат-контроля. В нее входят вентиляторы, подача воздуха, датчики и специальные надувные боковые шторы.

Для строительства также используются сэндвич-панели.

Система должна позволить регулировать условия внутри помещений в зависимости от температуры и погоды.

Как рассказал руководитель ТОО «МФ Рамадан» Жарас Канапин, предприятие продолжает наращивать мощности.

Проект финансируется как за счет собственных, так и заемных средств: 60% составляют собственные средства, 40% – привлеченное финансирование с государственной поддержкой.

Отдельная часть работы остается практически незаметной для посетителя – ежедневный уход за животными. За каждым литром молока стоят кормление, ветеринарный контроль, работа специалистов и соблюдение условий содержания.

Здесь уже ориентируются на следующий этап – увеличение поголовья и продуктивности.

Цель хозяйства – выйти на 1 200 дойных коров и в среднем получать до 40 литров молока в сутки от каждой.

Так выглядит молочная ферма изнутри: автоматизированная «карусель» соседствует с ежедневным ручным трудом специалистов, действующие корпуса – со строящимися, а нынешние 27-28 тысяч литров молока в сутки здесь рассматривают как один из этапов дальнейшего развития производства.