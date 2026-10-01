От Каспия до искусственного интеллекта: Токаев обсудил новые проекты с ОАЭ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов. На встрече обсудили инвестиции, транспорт и логистику, искусственный интеллект и цифровые проекты.

В состав делегации вошли министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи и председатель Департамента здравоохранения эмирата Абу-Даби, генеральный директор G42 International Мансур Аль-Мансури.

Глава государства отметил, что ОАЭ входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов Казахстана. В 2025 году объем прямых инвестиций из Эмиратов достиг 1,64 млрд долларов, увеличившись в 3,5 раза.

Одной из главных тем встречи стало транспортно-логистическое сотрудничество. Стороны обсудили совместные проекты с AD Ports Group, развитие портов и флота на Каспийском море, а также дальнейшее развитие Среднего коридора.

Отдельно были рассмотрены перспективы Трансафганского коридора и сотрудничества в сфере морских, железнодорожных, автомобильных и воздушных перевозок.

Еще одним направлением стало развитие искусственного интеллекта. Президент отметил сотрудничество с Presight AI по проектам суперкомпьютерной инфраструктуры, Smart City и созданию национальной системы видеомониторинга дорожного движения.

Кроме того, стороны обсудили возможное участие G42 в создании «Долины ЦОДов» в Экибастузе. Проект должен стать крупной инфраструктурной площадкой для развития искусственного интеллекта и вычислительных мощностей в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев в знак признания вклада Сухейля Аль-Мазруи и Мансура Аль-Мансури в развитие казахско-эмиратских отношений вручил им орден «Достык» II степени.