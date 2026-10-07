За последние семь лет культурная сфера Казахстана заметно изменилась сразу по нескольким направлениям. В стране строились театры, музеи, библиотеки и сельские клубы, развивалось отечественное кино, обновлялись культурные учреждения. Одновременно казахстанское искусство все чаще появлялось на международных площадках, а объекты и традиции страны получали признание ЮНЕСКО, передает BAQ.KZ.

Если оценивать этот период не по отдельным мероприятиям, а в целом, можно увидеть две параллельные тенденции. Первая – расширение культурной инфраструктуры внутри страны: с 2019 по 2026 годы введено 312 новых объектов. Вторая – попытка сделать казахстанскую культуру более заметной за пределами страны: через выставки, кинофестивали, Дни культуры, зарубежные культурные центры и продвижение национального наследия.

От Москвы и Венеции до Парижа и Пекина

За семь лет география международных культурных проектов Казахстана заметно расширилась.

Еще в 2019 году Государственный музей искусств имени Абылхана Кастеева организовал несколько зарубежных выставок. В Галерее искусств Зураба Церетели в Москве прошла выставка «Шестидесятники. Тюркский романтизм», в Российской академии художеств в Санкт-Петербурге – «Звездная чаша Сергея Калмыкова», а в Венеции представили казахстанскую графику на выставке «Ритмы казахской степи».

В 2020 году уже Казахстан принимал зарубежный проект: в Национальном музее состоялась международная выставка «Индийское сари: непреходящая красота». Год спустя совместно с Национальным музеем Азербайджана была организована виртуальная выставка «Алматы – Баку. Весна. Евразийский союз искусства».

В последующие годы казахстанские проекты были представлены на Венецианской биеннале и в парижском Музее азиатских искусств Гиме. В Тяньцзиньском музее Китая состоялась выставка «Золотой человек и Великая степь».

Параллельно крупные международные проекты привозили в Казахстан. В Национальном музее в Астане была представлена картина Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса», прошла выставка «Сокровища Якутии».

Особенно насыщенным стал 2025 год. В Третьяковской галерее прошла выставка из фондов Государственного музея искусств имени Кастеева. В 2026 году запланирован ответный проект – выставка «Наследие эпохи. Искусство ХХ века из собрания Государственной Третьяковской галереи».

В марте 2025 года в Алматы и Астане прошли выставки узбекского национального искусства – «Урал Тансыкбаев. 100 лет со дня рождения» и «Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана».

Сотрудничество расширялось и с Китаем. В Национальном музее состоялись международная конференция «Шелковый путь: диалог культур» и выставка «Шелк и Шелковый путь: из Китая в Казахстан», организованные совместно с Национальным музеем Шелка Китая.

Ответным проектом стала выставка «Созвездие цивилизаций: культурное наследие стран Шанхайской организации сотрудничества» в Национальном музее Китая.

Международное музейное сотрудничество продолжилось и в 2026 году. В Казахстане прошел Международный Казахстанский музейный конгресс – Форум музеологии «Казахстан – Франция 2026». В мае Государственный музей искусств имени Кастеева организовал в Национальном музее искусств Азербайджана выставку «Диалог культур: Казахстан – Азербайджан».

В августе Национальный центральный музей представил в Культурном центре Казахстана в Пекине фотовыставку «Ғасырлар ізімен: Қазақстан тарихының бейнесі». На декабрь запланировано открытие в Национальном музее выставки «Самурай» из частной японской коллекции Ямасироя. В 2027 году ее планируется представить в Национальном центральном музее в Алматы.

Казахстанская культура получает постоянную площадку за рубежом

Отдельным направлением стало продвижение казахстанской культуры через проекты, связанные с историческими личностями.

В Ашхабаде установлены памятники Курмангазы и Абаю, бюсты Абая появились в Душанбе и Казани.

Но более системным шагом стало открытие в 2025 году Культурного центра Казахстана в Пекине. В отличие от разовых выставок или концертов, это постоянная зарубежная площадка для презентации казахстанского искусства и развития культурных связей с Китаем.

В том же году Актау получил статус Культурной столицы тюркского мира.

Казахстанские исполнители в эти годы также завоевывали Гран-при и первые места на международных конкурсах в Италии, России, Беларуси, Латвии и ОАЭ. Среди них – Айгерим Алтынбек, Александр Лим, Алмагуль Батталиева, Ержан Максим и группа El Voice.

Одним из наиболее заметных международных событий стало выступление Димаша Кудайбергена в Madison Square Garden в Нью-Йорке, собравшее многотысячную аудиторию.

Что Казахстан продвигает через ЮНЕСКО

Международное присутствие – это не только концерты и выставки. Отдельная работа ведется вокруг признания исторического и нематериального наследия.

Согласно представленным данным, Казахстан представлен в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО по четырем номинациям, которые включают 15 памятников истории и культуры.

В их числе мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестанской области и петроглифы археологического ландшафта Тамгалы.

В 2026 году в Пусане в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошла номинация «Скальные мечети полуострова Мангистау». Она включает подземные мечети Бекет ата, Караман ата, Шопан ата, Шакпак ата и Султан эпе.

В Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены 14 казахских национальных элементов. Шесть из них представлены как исключительно казахское культурное наследие, еще восемь – совместно с другими государствами.

Среди них – традиционное искусство исполнения кюя на домбре, традиционные знания и навыки изготовления юрты, а также айтыс. В 2024 году в список был внесен беташар.

В 2026 году утвержден Комплексный план по продвижению культурного наследия ЮНЕСКО на 2026–2028 годы. Также ведется работа по объектам «Великий шелковый путь» и «Устюрт».

Что изменилось внутри культурной сферы

Международные проекты – наиболее заметная часть культурной политики, однако внутри страны изменения затронули и статус самих учреждений и работников отрасли.

Одним из решений стало возвращение почетного звания «Қазақстанның халық әртісі» – «Народный артист Казахстана». Оно было вновь учреждено спустя почти три десятилетия.

За этот период десять республиканских учреждений культуры получили статус национальных. В числе первых – Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова, Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая и Государственный академический русский театр драмы имени Михаила Лермонтова.

В 2025 году национальный статус был присвоен Казахскому государственному академическому оркестру народных инструментов имени Курмангазы.

Появлялись и новые коллективы. Был возрожден ансамбль «Гүлдер». В 2024 году создали Государственный квинтет классических гитаристов при Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла и мультинациональный коллектив «Бірлік» при «Қазақконцерте» имени Розы Баглановой.

Крупными культурными событиями стали юбилеи Абая Кунанбаева, Шокана Уалиханова и Нургисы Тлендиева.

Отдельным решением стало законодательное закрепление особого статуса Туркестана как духовного, историко-культурного и туристического центра страны. Меры предусматривают сохранение исторического облика города и развитие его культурного потенциала.

В 2024 году большая культурная программа сопровождала V Всемирные игры кочевников – от церемоний открытия и закрытия до концерта Димаша Кудайбергена.

Национальная история возвращается на театральную сцену

Еще одна тенденция последних лет – появление постановок, обращенных к казахской истории, литературе и национальным сюжетам.

В 2021 году «Астана Балет» представил балет «Козы Корпеш – Баян Сулу», а в 2026-м – «Алтын гүл».

В 2023 году в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева поставили историческую драму «Жошы хан».

В 2025 году на сцене «Астана Опера» состоялась премьера оперы «Аппак. Дочь кыпчакская», а в 2026 году Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая представил балет «Акбала» по мотивам романа Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот».

Национальная тематика все чаще представляется не только в традиционных форматах, но и через современный язык оперы, балета и драматического театра.

Казахстанское кино: от господдержки до 30 млрд тенге сборов

Отдельный большой блок изменений связан с кинематографом.

Системную основу государственной поддержки отрасли создал принятый 3 января 2019 года Закон «О кинематографии». Поддержка распространяется на производство, прокат, продвижение и международную презентацию национального кино.

С 2019 по 2025 годы при государственной поддержке реализовано 149 кинопроектов. Из них 124 завершены.

Около 30% средств государственной поддержки направляется на проекты Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова. При этом действует принцип софинансирования: половина средств – государственная поддержка, половина – частные инвестиции.

При этом растет количество отечественных фильмов в прокате. В 2024 году на экраны вышли 94 казахстанские картины, а в 2025-м – уже 103.

Совокупные кассовые сборы казахстанских фильмов в 2025 году достигли примерно 30 млрд тенге. Картина «Қайтадан» собрала более 1 млрд тенге.

Среди заметных релизов последних лет – «Капитан Байтасов», «Фейковый Арман», «90+1», «Тарлан», «Игроманка», Joqtau, «Ароматное сердце» и «Тезек». В 2026 году этот список пополнили «Гипноз», «Билет из рая», «Осенний бриз», «Құт», «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» и другие проекты.

Развивается и анимация. В рамках творческого объединения «Қазақанимация» в 2026 году идет производство проекта «Тазы», основанного на национальной культуре и традициях и рассчитанного прежде всего на детскую и молодежную аудиторию.

Казахстанские фильмы выходят на международные фестивали

Рост внутреннего кинорынка сопровождается продвижением казахстанских картин за рубежом.

Фильм «Ақын» получил приз за лучшую режиссуру на Токийском международном кинофестивале, «Схема» Фархата Шарипова – Гран-при в секции Generation Берлинского кинофестиваля, «Обучение Адемоки» – приз NETPAC на Варшавском кинофестивале.

Международные награды также получили «Бауырына салу», «Талақ», «Айқай», «Әбіл», «Граждане крыши», «Қажымұқан», «Победителей видно на старте», «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» и другие картины.

Только в 2024 году семь национальных фильмов получили в общей сложности 34 международные награды, а «Бауырына салу» был выдвинут Казахстаном на премию «Оскар».

В материалах также приводятся данные Global Innovation Index – 2024 Всемирной организации интеллектуальной собственности. По показателю «Национальные художественные фильмы» Казахстан поднялся с 61-го на 31-е место и вошел в тройку лидеров Азии вместе с Индией и Ираном.

Дни казахстанского кино проводились более чем в 30 странах – от Франции, Италии и Норвегии до Японии, Сингапура, Турции, Азербайджана и Узбекистана.

Одновременно Казахстан пытается развиваться как площадка для зарубежных съемок. В стране реализуются иностранные кинопроекты, в том числе съемки фильма «Доспехи Бога» с участием Джеки Чана, а также российские, индийские и египетские проекты.

Еще одна тенденция – рост спроса на контент на казахском языке. В частности, Disney за собственные средства дублирует ряд крупных зарубежных фильмов на казахский язык.

За семь лет построено 312 объектов культуры

Международные проекты и кино – одна сторона изменений. Другая, менее заметная широкой аудитории, – инфраструктура.

Сейчас в Казахстане работают 3 092 объекта культуры.

С 2019 по 2026 годы построено и введено в эксплуатацию еще 312 объектов.

Самую большую часть составляют дома культуры – их появилось 161. Кроме того, построены два дворца культуры, 89 сельских клубов, три театра, 15 музеев, 32 центра, включая центры «Руханият», искусства и культурно-досуговые учреждения, а также 10 библиотек.

Строительство велось по нескольким направлениям и за счет разных источников – в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі», дорожной карты предвыборной программы партии AMANAT на 2023–2027 годы, программ и комплексных планов развития территорий, а также за счет специального государственного фонда, местных бюджетов и инвестиций.

Согласно представленным материалам, дальнейшее развитие инфраструктуры также предусмотрено программой партии «Әділет»: до 2031 года планируется построить еще 202 объекта культуры.

Где появляются новые театры и музеи

Особое внимание уделяется театральной инфраструктуре.

Новые здания получили Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева в Астане, Музыкально-драматический театр Туркестана и Областной казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова в Петропавловске.

Сейчас новые здания драматических театров строятся в Актобе и Конаеве.

Также прорабатываются проекты оперного театра в Шымкенте, драматического театра в Кызылорде и музыкально-драматического театра в Семее.

Одновременно идет реконструкция Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова и Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

Изменения затрагивают музейную и историко-культурную инфраструктуру.

В Туркестанской области появились и развиваются визит-центры, в том числе «Ордабасы» и «Гаухар-Ана». Создан Центр изучения наследия Ходжи Ахмеда Ясауи.

Отдельный крупный проект – археологический парк под открытым небом «Бозок». Он создается для сохранения историко-культурных объектов, связанных с древней историей территории современной Астаны, и формирования нового культурно-исторического пространства.

За счет спонсорских средств проведен капитальный ремонт Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева.

Библиотеки и творческое образование тоже обновляются

Изменения не ограничиваются театрами и музеями.

В регионах строятся библиотеки, ремонтируются действующие здания, обновляется их материально-техническая база. Совместно с местными исполнительными органами реализуется Дорожная карта по модернизации библиотек до 2027 года.

В Алматы началось строительство общежития на 500 мест для студентов Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова и Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Жусипбека Елебекова.

Проводится реконструкция Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева. Параллельно прорабатывается строительство новых зданий трех специализированных музыкальных школ.

Развивается творческое образование и в регионах.

В Петропавловске открыто представительство Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой. В 2026 году для него должно начаться строительство нового учебного корпуса на 600 мест.

В Шымкенте ведется работа по созданию нового Университета культуры и искусства.

Параллельно укрепляется материально-техническая база региональных домов культуры, в том числе совместно с общественным фондом «Қазақстан халқына». Особый акцент в этой работе сделан на сельские населенные пункты.

От строительства зданий к культурному присутствию

Если свести результаты семи лет в одну картину, изменения происходили сразу на нескольких уровнях.

На базовом – расширялась инфраструктура: строились клубы, библиотеки, музеи и театры, обновлялись существующие учреждения и создавались условия для творческого образования.

На отраслевом – менялись механизмы поддержки кино, появлялись новые творческие коллективы, учреждения получали национальный статус, национальная история все активнее возвращалась в театральный репертуар.

На международном – казахстанское искусство стало чаще представляться на зарубежных выставках и фестивалях, национальное наследие продвигается через ЮНЕСКО, появился постоянный культурный центр в Пекине, а отечественные фильмы и исполнители выходят на крупные мировые площадки.

В итоге культурная политика постепенно выходит за рамки отдельных концертов, выставок или строительства зданий. По представленным данным, речь идет одновременно о сохранении наследия, развитии инфраструктуры внутри страны и формировании более заметного культурного присутствия Казахстана за рубежом.