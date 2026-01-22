От казахстанских банков требуют больше кредитов бизнесу и АПК
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов совместно с заместителем Премьер-министра — министром национальной экономики Сериком Жумангариным, председателем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадиной Абылкасымовой и главой правления АО "НИХ "Байтерек" Рустамом Карагойшиным провели встречу с Ассоциацией финансистов Казахстана и руководством банков второго уровня, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения объемов корпоративного кредитования, включая финансирование крупных инвестиционных проектов, малого и среднего бизнеса, а также агропромышленного комплекса. Отдельное внимание было уделено стабилизации потребительского кредитования.
Также обсуждались вопросы взаимодействия холдинга "Байтерек" с банками второго уровня и регуляторами в рамках кредитования реального сектора экономики.
Участники совещания рассмотрели и вопросы цифровизации финансовой отрасли, в том числе практические подходы к внедрению цифровых финансовых активов в финансовую систему страны.
По итогам встречи достигнута договоренность о систематизации дальнейшей совместной работы по ключевым направлениям кредитования экономики и развитию финансового рынка.
