В рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий большое внимание было уделено обсуждению взаимодействия религии и искусственного интеллекта. Этому во второй день мероприятия была посвящена отдельная сессия "Духовные ценности в эпоху цифровой реальности и искусственного интеллекта", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Один из участников, управляющий директор по AI АО "НИТ" Алексей Самойлов рассказал, как религия может использовать возможности искусственного интеллекта.

"Прежде всего, важно помнить, что искусственный интеллект – это творение человека. Это инструмент, а не новая форма сознания. В машине нет души, самосознания и духовного опыта. Это не какая-то таинственная сущность и не объект поклонения, а результат инженерной мысли, который должен служить человеку", – сказал Самойлов.

Он добавил, что искусственный интеллект может принести реальную пользу – находить информацию, планировать, подсказывать какие-либо решения. Однако важно сохранять ясность: технологии могут быть помощниками, но ответственность за выбор, за моральные и духовные ориентиры всегда остается за человеком.

"Искусственный интеллект может быть полезным справочником, но он не способен заменить духовный авторитет. Машина не различает множественность мнений и контекстов, не знает традиций и не имеет опыта веры. Ответ искусственного интеллекта может звучать убедительно, но оказаться ошибочным. Эти сведения можно уточнять с помощью технологий, но толкование священных текстов и наставление совести должны оставаться за книгами, за мудрыми учителями и живыми наставниками. Здесь важно наше собственное рассуждение и осторожность", – сказал спикер.

При этом у технологий есть реально позитивный потенциал. В качестве примера Самойлов привёл опыт Дубая, где был запущен "кибер-муфтий" –религиозный чат-бот, призванный противостоять радикальным проповедникам в сети.

"Цель проекта в том числе не оставить молодых людей один на один с радикальными проповедниками в интернете. Человек, ищущий совета, может спросить у официального чат-бота и получить ответ, основанный на традиционном исламе, а не на извращенных учениях экстремистов. Власти Дубая надеются, что так удастся масштабировать противодействие религиозным экстремизмам, опережая радикалов в информационном поле", –отметил Алексей Самойлов.

По его словам, опыт Дубая показал, что AI-советчик хорошо отвечает лишь на простые вопросы, а в сложных ситуациях, к сожалению, пока бессилен. К тому же некоторые богословы встретили проект с критикой. Они указывают, что борьба с радикализацией – это не только выдача справочных ответов, а еще работа с душой, разговоры о грехе, покаянии и истинном смысле писания.

"Всего этого бездушная программа дать нам этого не сможет. Компьютер не понимает контекста жизни спрашивающих, не чувствует, что у него сейчас на сердце", – отметил Самойлов.

Эксперт ответил и на вполне резонный вопрос: "Сможет ли искусственный интеллект обрести веру?".

"На мой взгляд, ответ однозначен – нет. Машина не имеет души и духовного опыта. Вера предполагает личное обращение, переживание священника, внутреннее устремление к Богу. Всего этого у программы нет и быть не может. Но самые сложные алгоритмы способны лишь имитировать религиозные действия, процитировать священный текст, воспроизвести обряд. Но это остаётся внешней формой без какого-либо живого содержания. Как отмечают эксперты, боты могут говорить о Боге, но не способны переживать веру", – подчеркнул представитель АО "НИТ".

Но всё же, по мнению Самойлова, искусственный интеллект должен служить доброму делу.

"Технологии помогают людям разных стран переводить и изучать священные тексты друг друга. Лучше понимать традиции, ценности, которые нас объединяют. С их помощью можно анализировать богословскую литературу, делать знания доступнее и разрушать стереотипы. ИИ уже используется для сохранения культурного наследия: оцифровка древних манускриптов, восстановление утраченных текстов и архивирование устных преданий. Все это труд, где машины действительно незаменимы и помогают. Таким образом ИИ не станет нашим спутником в вере, но он может стать помощником на пути диалога и взаимопонимания", – отметил эксперт.

Он добавил, что в руках ответственных людей ИИ способен укреплять доверие между конфессиями, сохранять культурное богатство и помогать строить мосты там, где раньше были стены.