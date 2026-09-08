От Кокжайлау до пика Башута: спасатели помогли 11 людям

Спасатели за сутки четыре раза выезжали в горы Алматы и окрестностей. Помощь понадобилась 11 людям, передает BAQ.KZ.

Один вызов пришел из Талгарского района, из района пика Башута. На высоте 3355 метров двое мужчин сбились с маршрута и продолжить спуск сами не смогли.

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования вышли с ними на связь, определили геолокацию и вывели вниз до остановки. Врачи не понадобились, домой мужчины поехали сами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (@112kz_)

Похожая история была у ледника Богдановича в Карасайском районе Алматинской области, на высоте около 3300 метров. Там один из троих туристов поскользнулся на льду во время спуска и получил ссадины. Двое других из-за сложного рельефа спускаться дальше не смогли и с наступлением темноты вызвали помощь.

Всех троих вывели до парковки ГЛК «Медеу». Пострадавшему оказали первую помощь, после чего бригада Центра медицины катастроф доставила его в больницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі (@112kz_)

Ночью работали в Медеуском районе Алматы, на дороге в сторону Кокжайлау. Девушка свернула с туристического маршрута в лес, потеряла тропу и сориентироваться сама не смогла. Ее нашли спасатели республиканской службы «Барыс» и вывели в безопасное место.

Четвертый выезд обошелся без происшествий вовсе. На поляну «Терра» спасатели поехали после обращения родственников, которые не могли дозвониться до пятерых молодых людей. Компанию нашли в палатке и проводили до парковки перед Проходным ущельем «Алмарасан», где стояла их машина.

В МЧС напоминают, что перед выходом в горы нужно учитывать физическую подготовку, состояние здоровья и погоду. При ухудшении самочувствия за помощью стоит обращаться сразу.