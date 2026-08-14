В Алматы состоялась экспертная дискуссия на тему «Конкуренция партий: идеи, программы и борьба за голоса избирателей», организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Политологи, общественные деятели и исследователи обсудили ключевые вопросы предстоящей политической кампании, передает корреспондент BAQ.KZ.

Дискуссию разделили на четыре основных блока. Участники рассмотрели сходства и различия партийных программ, ожидания избирателей, уровень политической активности и возможное развитие общественно-политического диалога после выборов.

Сходство программ: консенсус или недостаток альтернатив?

В первом блоке экспертам предложили выбрать между двумя позициями. Согласно первой, схожесть стратегических целей партий свидетельствует о наличии общественного консенсуса по основным направлениям развития страны. Вторая позиция предполагала, что сходство программ может указывать на недостаток содержательных политических альтернатив.

Фото: BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина

Участники обсуждения отметили, что общие стратегические цели действительно могут говорить о сформировавшемся понимании ключевых приоритетов развития Казахстана.

Вместе с тем содержательное сходство программ, по мнению экспертов, показывает и другую сторону политической конкуренции: многие партии поднимают одни и те же проблемы, однако не всегда предлагают принципиально разные и конкретные способы их решения.

Что важнее: текущие проблемы или долгосрочная стратегия?

Во втором блоке одна группа экспертов отстаивала позицию, согласно которой партийная программа прежде всего должна предлагать решения наиболее острых проблем, волнующих граждан сегодня. Другая группа обсуждала необходимость долгосрочной модели развития страны, даже если предлагаемые меры не дадут мгновенного результата.

Фото: BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина

Эксперты сошлись во мнении, что политическим силам важно учитывать текущие запросы общества, однако ограничиваться только краткосрочными обещаниями недостаточно.

По их словам, программы должны содержать и долгосрочное видение развития страны. Даже если отдельные решения рассчитаны на несколько лет, важно понимать, к какому результату они должны привести в перспективе.

Готовность голосовать и политическое доверие

Третий блок посвятили отношению граждан к предстоящему голосованию. Экспертам предложили обсудить, можно ли считать высокую готовность участвовать в выборах показателем роста политической активности и доверия.

Фото: BAQ.KZ/Сымбат Сатыбалдина

Участники отметили, что готовность казахстанцев прийти на избирательные участки действительно может свидетельствовать о повышенном интересе к политическим процессам.

При этом эксперты подчеркнули, что интерес к выборам и доверие к государственным институтам — разные понятия. Поэтому готовность участвовать в голосовании сама по себе еще не позволяет делать однозначный вывод о росте институционального доверия.

Диалог после выборов должен продолжаться

В четвертом блоке эксперты обсудили, где должна продолжиться основная политическая дискуссия после выборов: преимущественно на площадке нового Курултая или также в формате постоянного открытого диалога между партиями и обществом.

Большинство участников поддержали вторую позицию.

По их мнению, после завершения выборов открытая дискуссия между политическими партиями и гражданами не должна прекращаться. Политический диалог должен продолжаться как в новом составе Курултая, так и на общественных площадках.

Эксперты считают, что такой подход позволит учитывать мнение граждан и укреплять связь между политическими институтами и обществом.

Участники дискуссии также подчеркнули, что политическая конкуренция не должна ограничиваться только периодом избирательной кампании. По их мнению, эффективность политической системы во многом зависит от того, насколько регулярно партии взаимодействуют с обществом и реагируют на запросы граждан.