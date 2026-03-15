С момента обретения независимости в Казахстане прошло несколько республиканских референдумов, которые напрямую повлияли на политическую систему страны. На таких голосованиях граждане выражали свою позицию по стратегическим вопросам, включая систему государственного управления, конституционные реформы и энергетическую политику, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

С 1995 года в Казахстане состоялись четыре республиканских референдума. Пятый референдум запланирован на 15 марта 2026 года.

1995 год: вопрос о продлении президентских полномочий

Первый республиканский референдум в Казахстане состоялся 29 апреля 1995 года. На голосование был вынесен вопрос о продлении полномочий тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева до 1 декабря 2000 года.

Согласно официальным данным, в списки для голосования было включено более 9 110 000 граждан. Из них в референдуме приняли участие 8 309 637 человек, или 91,26%.

В результате:

7 932 834 человека (95,46%) поддержали продление полномочий, около 3,5% проголосовали против.

По итогам референдума внеочередные президентские выборы не проводились, а полномочия главы государства были продлены до 2000 года. Это решение объяснялось необходимостью сохранения политической стабильности в тот период.

1995 год: принятие новой Конституции

В том же году в Казахстане произошло ещё одно важное политическое событие. 30 августа проект новой Конституции был вынесен на всенародный референдум.

По данным центральных избирательных органов:

в голосовании приняли участие 8 091 715 граждан,

что составило 90,58% избирателей.

В итоге 7 212 773 человека, или 89,14%, поддержали новую Конституцию, а более 800 тысяч граждан проголосовали против.

Новая Конституция определила систему государственного управления Казахстана и закрепила президентскую модель правления. Также была введена двухпалатная система Парламента. Сегодня 30 августа в Казахстане отмечается как государственный праздник — День Конституции.

2022 год: конституционные реформы

Следующий республиканский референдум в Казахстане состоялся спустя 27 лет. 5 июня 2022 года граждане голосовали по вопросу внесения изменений в Конституцию.

В списки для голосования было включено 11 734 642 гражданина. Из них 7 985 769 человек, или 68,05%, приняли участие в референдуме.

В результате:

6 163 516 человек (77,18%) поддержали изменения,

1 490 470 человек (18,66%) проголосовали против.

В результате конституционных изменений в политической системе страны был реализован ряд важных реформ. В частности, был восстановлен Конституционный суд, расширены полномочия Парламента, а также из Конституции были исключены ряд норм, связанных со статусом «Елбасы».

2024 год: решение о строительстве атомной электростанции

Четвёртый республиканский референдум в Казахстане прошёл 6 октября 2024 года. На этот раз на обсуждение граждан был вынесен вопрос о строительстве атомной электростанции.

По данным Центральной комиссии референдума:

в списки для голосования было включено 12 284 487 граждан,

всего в референдуме приняли участие 7 820 204 человека.

В результате:

5 561 937 граждан, или около 71%, поддержали строительство АЭС,

2 045 271 человек проголосовали против.

По итогам референдума было принято решение о строительстве атомной электростанции в Казахстане. По предварительным планам, объект может быть построен в Алматинской области, в районе озера Балхаш.

2026 год: новый конституционный референдум

Очередной республиканский референдум в Казахстане состоится 15 марта 2026 года. На этот раз граждане будут голосовать по вопросу принятия проекта новой Конституции. По предварительным данным, в списки для голосования включено более 12,4 млн граждан.

В бюллетене референдума будет задан следующий вопрос:

«Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан?».

Избиратели смогут выбрать один из двух вариантов ответа:

«Да, принимаю»

«Нет, не принимаю».

В чём значение референдумов?

Республиканские референдумы в Казахстане используются как политический инструмент, определяющий важные этапы развития государства.

Голосования 1995 года заложили правовую основу нынешней государственной системы, референдум 2022 года дал старт новому этапу политических реформ, а референдум 2024 года определил стратегическое направление развития энергетической политики.

Предстоящий референдум 2026 года рассматривается как ещё один важный этап, на котором может быть принято значимое политическое решение, касающееся государственного устройства Казахстана.