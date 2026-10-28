От конституционной реформы до ИИ: главные преобразования Казахстана с 2019 года

С 2019 года Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева определяли основные направления политических, социальных и экономических преобразований в стране. За этот период были проведены конституционная реформа, пересмотрены механизмы социальной поддержки, запущена программа «Нацфонд – детям», начато строительство школ нового формата и взят курс на цифровую трансформацию экономики. Как менялись приоритеты Главы государства, какие инициативы удалось реализовать и какие задачи остаются актуальными – в аналитическом обзоре BAQ.KZ.

С момента избрания в 2019 году Касым-Жомарт Токаев выступил с восемью Посланиями народу Казахстана.

За семь лет президентская повестка прошла несколько этапов. Первоначально основное внимание уделялось общественному диалогу, социальным гарантиям и совершенствованию государственного управления. Позднее на первый план вышли конституционные преобразования, развитие отечественного производства, инфраструктуры и цифровых технологий.

При этом повышение качества жизни населения, доступность образования и устойчивость экономики оставались постоянными темами президентских обращений.

2019 год: «слышащее государство» и начало социальных реформ

Первое Послание Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» обозначило основные принципы политических и социальных преобразований.

Одним из центральных тезисов стала концепция «Слышащего государства», предполагающая более тесное взаимодействие власти и общества, оперативное реагирование на запросы граждан и повышение ответственности государственных органов.

«Наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан», – заявил Президент.

Наряду с политической модернизацией особое внимание уделялось социальной сфере. Одним из конкретных решений стало повышение статуса педагогов.

В декабре 2019 года был принят Закон «О статусе педагога», закрепивший профессиональные права учителей и дополнительные социальные гарантии.

С 2020 года началось поэтапное повышение заработной платы педагогов. За четыре года она увеличилась вдвое. Были также предусмотрены доплаты за квалификацию, наставничество и другие виды педагогической деятельности.

Это стало одним из первых примеров практической реализации социальных инициатив, обозначенных в президентских Посланиях.

2020 год: пандемия и реформирование государственного управления

Послание от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» прозвучало на фоне пандемии коронавируса.

В центре внимания оказались сохранение рабочих мест, поддержка предпринимательства, развитие здравоохранения и повышение эффективности государственного управления.

Президент подчеркнул необходимость пересмотра экономических подходов и обеспечения реального повышения благосостояния населения.

«Подытоживая эту тему, хочу сказать, что людей не осчастливишь абстрактным ростом ВВП, им нужны постоянные рабочие места, хорошие дороги, больницы и школы, качественные продукты питания», – отметил тогда Глава государства.

В рамках управленческих преобразований были созданы Агентство по стратегическому планированию и реформам и Высший совет по реформам.

Также в Послании была поставлена задача разработки Социального кодекса, который впоследствии объединил значительную часть законодательства о социальной защите населения.

Несмотря на антикризисный характер обращения, многие обозначенные инициативы получили долгосрочное продолжение.

2021 год: повышение доходов и развитие человеческого капитала

В Послании от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президент сосредоточился на восстановлении экономики, повышении доходов населения и развитии образования.

Одной из наиболее заметных инициатив стало повышение минимальной заработной платы.

«Поэтому принимаю решение – с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с текущих сорока двух с половиной до 60 тысяч тенге», – заявил Токаев.

Поручение было выполнено. Впоследствии минимальная заработная плата увеличилась до 70 тысяч тенге в 2023 году и 85 тысяч тенге в 2024 году.

Параллельно государство уделяло внимание подготовке специалистов, расширению доступа к профессиональному образованию, развитию здравоохранения и поддержке предпринимательства.

Особое значение приобрело техническое и профессиональное образование, которое в последующие годы стало самостоятельным направлением государственной политики.

Послание 2021 года продолжило социальную повестку предыдущих лет, связав повышение благосостояния населения с долгосрочными инвестициями в человеческий капитал.

2022 год: конституционная реформа и программа «Нацфонд – детям»

2022 год стал особым этапом политических и социально-экономических преобразований. Тогда Президент выступил с внеочередным Посланием 16 марта под названием «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Главным направлением стала реформа политической системы, предусматривающая перераспределение полномочий между государственными институтами, усиление роли Парламента и расширение механизмов защиты прав граждан.

«Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», – заявил Глава государства.

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся республиканский референдум по внесению изменений в Конституцию.

В результате были изменены отдельные принципы формирования государственных институтов и избирательной системы. С 1 января 2023 года начал работу Конституционный суд.

Второе Послание, представленное 1 сентября 2022 года под названием «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», было посвящено экономическим и социальным преобразованиям.

Одной из ключевых инициатив стала программа «Национальный фонд – детям».

«Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мной Года детей дать старт принципиально новой программе «Нацфонд – детям», – подчеркнул Президент.

Программа начала действовать 1 января 2024 года. Она предусматривает ежегодное начисление несовершеннолетним гражданам половины инвестиционного дохода Национального фонда, усредненного за 18 лет.

После достижения совершеннолетия накопления можно использовать на образование или улучшение жилищных условий.

Еще одним масштабным направлением стало строительство современных школ, впоследствии получившее развитие в рамках проекта «Келешек мектептері».

В целом два Послания 2022 года объединили политическую модернизацию и создание новых механизмов социальной поддержки.

2023 год: новая экономическая модель и развитие промышленности

Послание от 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» обозначило переход к более масштабным экономическим преобразованиям.

Президент поставил задачу обеспечить устойчивый экономический рост на уровне 6-7% и увеличить объем национальной экономики до 450 млрд долларов к 2029 году.

Основными приоритетами стали развитие обрабатывающей промышленности, привлечение инвестиций, поддержка предпринимательства, модернизация энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

«Определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность», – подчеркнул Токаев.

Отдельное внимание Президент уделил водной безопасности и рациональному использованию природных ресурсов.

В сентябре 2023 года было создано Министерство водных ресурсов и ирригации.

В дальнейшем государство утвердило программные документы по развитию водной отрасли, а в 2025 году вступил в силу новый Водный кодекс.

Реформа предусматривает модернизацию водохозяйственной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий и совершенствование управления водными ресурсами.

В отличие от предыдущих лет, главным экономическим ориентиром Послания стало не только повышение доходов населения, но и создание условий для долгосрочного роста производственного потенциала Казахстана.

2024 год: закон и порядок, инфраструктура и рабочие профессии

Послание от 2 сентября 2024 года «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» продолжило экономическую повестку предыдущего года.

Президент уделил особое внимание эффективности государственных расходов, развитию предпринимательства, модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры, а также подготовке специалистов для экономики.

Одним из наиболее заметных решений стало объявление 2025 года Годом рабочих профессий.

«Объявляю 2025 год Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования», – заявил Президент.

В рамках реализации инициативы были предусмотрены меры по расширению доступности профессионального образования, развитию взаимодействия колледжей с работодателями и профессиональной ориентации школьников.

Еще одним значимым направлением стала энергетическая безопасность.

6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции.

По официальным данным Центральной комиссии референдума, строительство АЭС поддержали 71,12% участников голосования.

Вместе с тем реализация самого энергетического проекта остается долгосрочной задачей.

Послание 2024 года продемонстрировало дальнейшее смещение государственной повестки к практическим вопросам экономического развития – состоянию инфраструктуры, обеспеченности кадрами и эффективности использования ресурсов.

2025 год: искусственный интеллект и цифровая трансформация

Послание от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» обозначило новый стратегический приоритет.

Президент поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну в течение трех лет.

«Мы должны быть готовы к этому. Нужно действовать решительно, промедление чревато самыми тяжелыми последствиями. Поэтому мною поставлена стратегическая по своей важности задача превращения Казахстана в течение трех лет в полноценную цифровую страну», – заявил Глава государства.

Основными направлениями стали внедрение искусственного интеллекта, развитие цифровой инфраструктуры, совершенствование государственного управления и финансовой системы.

В 2025 году было создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Продолжением поставленных задач стало принятие в январе 2026 года нового Закона «О банках и банковской деятельности», предусматривающего развитие финансовых технологий и обновление регулирования цифровых финансовых активов.

Цифровые технологии начали внедряться и в образовательную систему. В частности, в Павлодарской и Кызылординской областях стартовал пилотный проект по использованию искусственного интеллекта в малокомплектных школах, предусматривающий на первом этапе охват 500 образовательных организаций.

Однако масштабная цифровая трансформация остается продолжающимся процессом. Практические результаты этих решений предстоит оценивать по их влиянию на экономику, производительность труда и качество государственных услуг.

Семь лет реформ: что изменилось и какие задачи остаются

Анализ восьми Посланий показывает, как последовательно менялись приоритеты государственной политики Казахстана.

В 2019–2021 годах основное внимание уделялось общественному диалогу, социальным гарантиям, восстановлению экономики и повышению эффективности государственного управления.

В 2022 году центральное место заняли конституционные преобразования и новые механизмы распределения национальных ресурсов.

В 2023–2024 годах акцент сместился на развитие промышленности, инфраструктуры, энергетики и профессионального образования.

К 2025 году цифровая трансформация и искусственный интеллект стали одними из основных направлений государственной политики.

При этом многие задачи, обозначенные в предыдущих Посланиях, остаются актуальными. Среди них – повышение реальных доходов населения, диверсификация экономики, сокращение инфраструктурного разрыва между регионами и повышение качества социальных услуг.

Особое значение приобретает оценка практических результатов реформ. Строительство новых школ требует дальнейшего повышения качества образования, развитие промышленности – создания производительных рабочих мест, а цифровизация – реального сокращения административных барьеров.

За семь лет президентские Послания охватили несколько этапов развития страны – от политической и социальной модернизации до масштабных экономических и технологических преобразований.

Часть заявленных инициатив уже реализована, другие рассчитаны на долгосрочную перспективу. Их эффективность будет определяться не только выполнением государственных планов, но и реальным влиянием на благосостояние населения, развитие регионов и конкурентоспособность экономики.