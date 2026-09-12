От Косколя до Дели: работы казахстанской мастерицы из кожи и войлока представлены в Индии

Путь от Косколя до Дели. Мастерица Тогжан Бабиева, сочетающая национальное казахское ремесло с современным искусством, представляет свои работы на выставке BRICS Bazaar, которая проходит в столице Индии. С помощью изделий из войлока, кожи, дерева и акриловых красок казахстанская мастерица знакомит гостей из разных стран мира с культурой и национальным искусством казахского народа.

Казахстанская мастерица, представляющая национальное ремесло на международной выставке, дала интервью корреспонденту в Нью-Дели.

Тогжан Бабиева приехала в Нью-Дели в составе делегации Казахстана для участия в выставке BRICS Bazaar, которая проходит в рамках саммита БРИКС.

BRICS Bazaar — площадка, знакомящая с культурами разных стран и способствующая сближению народов. В выставке принимают участие мастера народных промыслов из разных государств, которые обмениваются опытом.

Казахстанская мастерица привезла на выставку свои необычные работы. Ее произведения выполнены в смешанной технике. Мастерица сочетает войлок, кожу, дерево и акриловые краски, объединяя национальное искусство с современными направлениями.

«В рамках саммита БРИКС проходит выставка BRICS Bazaar. В ней участвуют мастера из многих стран. Мы все обмениваемся опытом. Я привезла на выставку свои картины. Они выполнены в смешанной технике — с использованием кожи, дерева, акриловых красок и войлока. А мой коллега Серик-ага участвует в выставке со своими изделиями из серебра», — рассказала Тогжан Бабиева.

По словам мастерицы, посетители выставки проявляют интерес к казахской культуре и национальному ремеслу.

«Люди интересуются нашими картинами и изделиями, подходят и говорят: "красиво, замечательно". Индия — страна, где пересекаются самые разные культуры и традиции, каждый ее уголок по-своему уникален и удивителен. Поэтому кто-то знает о Казахстане, нашей культуре и истории, а кто-то — нет. Например, я познакомилась с человеком, который писал диссертацию о казахском ремесле. Он сравнивал казахское и монгольское народное искусство и написал большую научную работу», — отметила мастерица.

Большинство ее работ выполнено из кожи и войлока. Стоимость представленных на выставке картин составляет от 20 до 1000 долларов.

У Тогжан Бабиевой в Уральске есть мастерская «Текемет – Жайык».

«Прежде всего, через выставку BRICS Bazaar, которая проходит в рамках саммита БРИКС, я хочу познакомить людей с казахским ремеслом. Сегодня казахское народное искусство развивается, меняется и приобретает современные формы. Кроме участия в выставке, я также хочу обменяться опытом с коллегами из других стран», — сказала мастерица корреспонденту на выставке.

Казахское ремесло в центре внимания в Дели

Казахстанская мастерица привезла на BRICS Bazaar более 15 работ. Среди них — тұмары и различные творческие произведения.

Каждая работа имеет свое значение.

«Например, я привезла картину "Косколь". Косколь — моя родная деревня. Эту картину я создала с мыслью о том, что в повседневной жизни мы постоянно связаны друг с другом и обмениваемся энергией, как Косколь.

Также у меня есть новая работа "Сила ветра". Я специально создала ее для Индии. Здесь даже отношение к корове — это отдельная культура. Я изобразила это животное так, чтобы передать силу и энергию земли. На его рога посадила птицу счастья. С одной стороны, это птица счастья, с другой — птица мечты. Она легкая, словно вот-вот улетит. Кроме того, я привезла на выставку тұмар "Асқар тау". Он символизирует защиту: мужчина должен быть надежным защитником, как высокая гора, поэтому вершина направлена вверх. А женщина похожа на стеклянную чашу. Эта работа с одной стороны напоминает образ женщины, у которой есть ребенок», — объяснила Тогжан Бабиева.

На выставке также представлены экспозиции из Китая, Индии, Малайзии, Узбекистана, России, Кубы, стран Африки, Вьетнама и других государств.

Соседний Узбекистан представил на выставке национальную посуду. В другой экспозиции можно увидеть необычные изделия из бисера.

Отметим, что 12–13 сентября в Нью-Дели проходит XVIII саммит БРИКС. В нем принимает участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.