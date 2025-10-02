От красной дорожки до встречи с Бураком Озчивитом: тюркский кинофестиваль прогремел в Актау
В город приехали звезды отечественного и турецкого кино.
В Актау, на берегу Каспия, стартовал международный кинофестиваль тюркских стран "Қорқыт ата", передает корреспондент BAQ.KZ. Впервые Мангистауская область принимает у себя масштабный культурный форум, собравший более 250 деятелей кино и искусства из Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана и Венгрии.
Красная дорожка и торжественное открытие
Торжественная церемония открытия прошла 1 октября. На красной дорожке блистали мировые и отечественные звезды — актёры, режиссеры и продюсеры. Под вспышки фотокамер они делились впечатлениями от фестиваля и планами на будущие проекты. Главным гостем открытия стал турецкий актер Бурак Озчивит, чье появление вызвало настоящий ажиотаж у зрителей.
Кино — это великая сила, которая сближает народы, объединяет мировоззрение и исторические корни. Фестиваль "Қорқыт ата" — это возможность показать богатство культур тюркских стран и укрепить наши духовные связи, — отметил первый заместитель акима Мангистауской области Асхат Оралов.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и информации РК, ТЮРКСОЙ, Государственного центра поддержки национального кино и акимата Мангистауской области.
Площадка для диалога и копродукции
В программе фестиваля — показы около 50 фильмов разных жанров, творческие встречи, мастер-классы и обсуждения. Одним из ключевых мероприятий стал киносаммит Тюркского мира, где представители национальных киноцентров и эксперты обсуждали развитие кинематографии в регионе, перспективы совместных проектов и возможности копродукции.
Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали в своем выступлении отметил, что Казахстан за последние годы реализовал 119 кинопроектов, из которых 34 — дебютные работы молодых режиссеров. Казахские картины уже участвовали более чем в 300 международных фестивалях и завоевали 177 наград.
Кино для нас — не только искусство, но и инструмент укрепления национальной идентичности и международного сотрудничества. Мы открыты для совместных кинопроектов и инвестиций, — подчеркнул он.
Встреча с Бураком Озчивитом: от "тусау кесу" до "марсианских пейзажей"
Особое внимание зрителей привлекла фан-встреча с Бураком Озчивитом, прошедшая 2 октября. Звезда турецких сериалов почти два часа общался с жителями Актау. В зале царила праздничная, но при этом эмоционально напряженная атмосфера: поклонники, в основном женщины, не скрывали восторга, дарили актеру цветы, сувениры и настойчиво просили сфотографироваться.
Одна из самых трогательных сцен произошла, когда женщина попросила Озчивита провести для её ребёнка казахский обряд "тусау кесу". Актёр тепло откликнулся: "Я слышал об этой традиции и с большим уважением отношусь к культуре тюркских народов".
На встрече прозвучали и более привычные вопросы — о его планах в кино, личной жизни и увлечениях. Озчивит признался, что хотел бы сняться в казахстанском фильме, особенно в историческом, а также рассказал, что сам не играет на музыкальных инструментах, но его супруга Фахрие Эвджен прекрасно владеет пианино.
Не забыл актер и про дату: поздравил всех педагогов Казахстана с Днем учителя, чем вызвал особое одобрение зала. Артист поделился и впечатлениями от своего визита в Мангистаускую область. Он впервые увидел урочище Бозжыра и признался, что ландшафты напомнили ему поверхность другой планеты: "Это место похоже на Марс".
Когда официальная часть встречи завершилась, зал буквально взорвался: десятки поклонников бросились к сцене, чтобы сфотографироваться со звездой. В образовавшейся давке охране пришлось вмешаться и вывести актера из толпы.
Фестиваль как символ единства
Фестиваль "Қорқыт ата" продлится до 4 октября. В конкурсной программе представлены фильмы стран-участниц, а победители будут определены в номинациях "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссёр", "Лучшая актриса", "Лучший актёр" и других. Кроме того, ТЮРКСОЙ вручит специальную премию "За вклад в тюркскую культуру".
Организаторы уверены: кинофорум станет не только праздником искусства, но и площадкой для укрепления культурных и духовных связей братских народов.
Сегодняшний фестиваль особенный, ведь он носит имя нашего предка Қоркыта. Это объединяющее событие, которое через кино показывает общее наследие и ценности тюркских стран, — сказал на встрече Бурак Озчивит.
В течение пяти дней гости фестиваля смогут увидеть лучшие картины региона, пообщаться с мастерами кино и познакомиться с самобытной культурой Мангистау, путешествуя по её живописным местам.
Фото: Нурлыбек Косаев, Динара Бекболаева.
